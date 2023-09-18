Музыкант, выступавший с Coldplay, львовский богослов и другие: 5 самых ярких номеров третьего выпуска 'Голосу країни 13'. Видео

В воскресенье, 17 сентября, в эфире 1+1 прошел третий выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях музыканты пытались удивить своим вокалом и репертуаром звездных тренеров: фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлию Санину, певца Артема Пивоварова, продюсера и сооснователя лейбла ENKO Ивана Клименко, а также певицу Надю Дорофееву. Одни пытались развернуть судейские кресла зажигательными хитами, другие – трогательной лирикой, а кто-то даже уникальным исполнением народных песен.

OBOZREVATEL решил сделать подборку самых ярких номеров третьего выпуска 13-го сезона "Голосу країни". Возможно, кто-то именно из этой пятерки сумеет дойти до финала и одержать заветную победу.

Роман Панченко

Имя этого конкурсанта уже хорошо знакомо украинской публике. Около года назад уличный музыкант из Чернигова заинтересовал своим выступлением посреди Варшавы, где он проживает уже больше пяти лет, Криса Мартина – лидера легендарной британской группы Coldplay. Звезда пригласил украинца выступить с его коллективом на стадионе, спев многотысячной аудитории украинскую песню. Этот эпизод кардинально изменил жизнь Романа. Тогда он твердо решил, что будет писать свои песни. На слепых прослушиваниях же Панченко исполнил хит Coldplay под названием Sky full of stars и сумел развернуть к себе кресла Ивана Клименко, Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой, после чего пошел в команду к последней артистке.

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Кристина Старикова

17-летняя Кристина из Мирнограда, Донецкой области. В раннем детстве она была главной звездой родного города, ведь постоянно выступала на всех мероприятиях и концертах. Сейчас же девушка проживает в Киеве из-за близкой линии фронта, но желание вернуться на большую сцену ее не покидало. Эта мечта сбылась на шоу, где участница исполнила композицию JVKE – Golden hour. Талантливый голос и сильная харизма, которая ощущалась даже с развернутыми креслами, заставили всех тренеров нажать на кнопку. Кристина в итоге пошла в команду Юлии Саниной.

Александра Ройко

21-летняя участница из Луцка сумел по-настоящему удивить и впечатлить звездных тренеров. Девушка временно проживает в Кракове, но при помощи музыки продвигает в массы украинское творчество и фольклор. На слепых прослушиваниях Александра исполнила народную песню "Котику сіренький". Сделала она это совершенно уникально и необычно, чем развернула к себе Дорофееву и Клименко, а в команду пошла ко второму.

Вероника Коваленко

Для Вероники Коваленко участие в проекте – не первый опыт. Когда-то она уже была участницей "Голосу.Діти" в команде Монатика. В этот раз девушка решила впечатлить тренеров недетской песней – хитом Сэма Смита под названием Unholy. Энергетика и сила голоса развернули к себе трех членов жюри: Дорофееву, Пивоварова и Клименко. Конкурсантка выбрала продюсера.

Назарий Малиновский

Львовянин с детства пел на службах в Соборе святого Юра, с 11 лет начал прислуживать в соборе, а затем поступил во Львовскую духовную семинарию. Сейчас Назарий учится в Украинском католическом университете на философско-богословском факультете, а параллельно выступает на улице и свою духовность хочет передавать через музыку. Богослов исполнил композицию Lewis Capaldi – Bruises, сумев развернуть своим талантом к себе трех тренеров, а в качестве наставника выбрал Юлию Санину.

Ранее мы рассказывали о самых ярких выступлениях второго эфира. Зрителей и тренеров впечатлили защитник Бахмута, бандуристка, TikTok-звезда и другие. В этих участниках видят потенциальных победителей сезона.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк ответил, за какие деньги снимали 13 сезон шоу. Он заверил, что финансирования из государственного бюджета не было.

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