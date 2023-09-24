Последние слепые прослушивания: как проходит четвертый выпуск 'Голосу країни-13'. Онлайн-трансляция

В воскресенье, 24 сентября, на 1+1 стартовал четвертый выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Этим эфиром покажут последние слепые прослушивания, так что тренеры должны полностью сформировать свои команды.

Тренерские кресла в новом сезоне заняли фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию и собирает в материале самые интересные подробности эфира.

Изабелла Иващенко из города Нежин Черниговской области вышла на сцену первой в четвертом выпуске. Из-за войны девушка уже год живет в Великобритании. Там она вместе с подругой создала коллектив Sound Ukraine, чтобы популяризировать украинскую музыку и творчество. Группа даже выступала перед королевской семьей. Голос участницы так поразил судей, что они все вчетвером нажали на кнопки и развернулись к девушке. Вокалистка же выбрала себе в качестве наставника Артема Пивоварова.

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Далее своим нежным и, как отметили тренеры, стильным вокалом пыталась покорить сердца слушателей 24-летняя Даяна Оравец, которая после вторжения переехала в Польшу. Девушка спела украинский хит "Буревіями" Златы Огневич и SHUMEI. Повернулись к конкурсантке Иван Клименко и Надя Дорофеева. Даяна пошла в команду певицы.

Попробовал свои силы и Андрей Засик из Винницкой области, уже более 10 лет живущий в Варшаве. Он сам пишет песни, которые набирают популярность в сети. На слепых прослушиваниях он исполнил композицию Creepin – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage. К юноше вернулся Иван Клименко, однако интересно, что на его кнопку нажала Дорофеева. "Я уже 5 лет в тренерском кресле и хорошо знаю Ваню, поэтому решила ему помочь", – объяснила свой поступок Надежда.

Все четыре тренерских кресла удалось развернуть к себе артистке образцово-показательного оркестра ВСУ Светлане Чередниченко, спевшей хит Русланы "Знаю я". Девушка родилась в Киеве в семье, не имеющей никакого отношения к музыке. Но маленькую Светлану все же отправили в музыкальную школу по классу "аккордеон". Там ей привили любовь к украинской народной музыке. В настоящее время исполнительница и баянистка гастролирует в составе оркестра Вооруженных сил – ездит к военным на передовую, где песней поднимает боевой дух наших защитников. А продолжить свой путь на проекте украинка решила в составе команды Юлии Саниной.

А следующей на сцену вышла настоящая "Королева Польши" – украинка Екатерина Козлова, живущая в Польше уже 9 лет, куда поступила после окончания школы. Год назад девушка решила попробовать свои силы в польском конкурсе красоты и получила главный титул и заветную корону. Участница рассказала, что решающим в конкурсе был шанс показать свой талант и спеть на большую аудиторию украинскую народную песню. А теперь продемонстрировать силу своего голоса Екатерина решила и на "Голосі країни". Видеть девушку в своей команде захотели Надя Дорофеева и Артем Пивоваров, но выбрала конкурсантка второго тренера.

Татьяна Колий до полномасштабного вторжения работала в доме культуры в пгт Шевченково Харьковской области, но после 24 февраля была вынуждена переехать в Латвию, где устроилась продавщицей в магазин одежды. На слепых прослушиваниях украинка спела композицию "Чекай" Софии Ротару. К сожалению, к участнице никто не повернулся.

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Напомним, ведущими шоу уже традиционно стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, что вызвало возмущение у многих украинских фанов.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких выступлениях третьего выпуска 13-го сезона "Голос країни". Одни пытались развернуть судейские кресла зажигательными хитами, другие – трогательной лирикой, а кто даже уникальным исполнением народных песен.

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