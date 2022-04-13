Марченко призвала Эрдогана показать, 'какой он друг', и спасти 'заложника' Медведчука. Видео

Телеведущая, жена народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого накануне задержала СБУ, Оксана Марченко обратилась к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Она попросила помочь освободить ее мужа и для этого даже надела платок.

В видеообращении, которое она опубликовала на YouTube, Марченко заявила, что ее муж "не нарушал никаких законов" и его задержание является "незаконным". Также телеведущая считает, что удержание ее мужа в неизвестном месте "это – проявление терроризма" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"12 апреля мой муж был задержан СБУ по личному указанию господина Зеленского, и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все, что происходило, происходит с моим мужем полностью противоречит украинскому законодательству и нормам международного права. Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны, и друг России", – обратилась она к Эрдогану.

Видео дня

Одиозная телеведущая в обращении также начала манипулировать, что Эрдоган имеет влияние и призвала использовать его авторитет для освобождения кума Путина.

Известно, что сегодня также Марченко записала видеообращение к президенту Зеленскому. Она подчеркнула, что кум диктатора Путина всегда "выступал за мир и диалог", поэтому его задержание является незаконным. Также одиозная телеведущая добавила, что нардеп не пытался покинуть Украину и это якобы известно главе государства.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука 12 апреля. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского. Эта хорошая новость вдохновила украинцев на создание целого ряда мемов и фотожаб. Посмотреть лучшие из них можно здесь.