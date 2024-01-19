'Батя, я стараюсь!' Где сейчас Людмила Янукович, которую ставят в пример Соне Морозюк, и откуда взялись слухи о ее смерти

Какой должна быть первая леди? Эталон элегантности, обладательница изысканного стиля и хороших манер, она играет важную роль в поддержке дипломатических отношений с супругами и семьями глав других государств, занимается важной благотворительной и гуманитарной деятельностью. Это буквально лицо страны наравне с президентом. В 2010 году этим лицом стала Людмила Янукович.

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Для кого-то она была Людмилой Александровной, для кого-то Люсей, а кто-то мог даже не помнить ее имени, но знать наизусть ее крылатые фразы о "наколотых апельсинках" и "батя, я стараюсь". После того, как художница Соня Морозюк бросила своего жениха-коррупционера Романа Гринкевича, которому ГБР объявило подозрение, жена Виктора Януковича в очередной раз стала звездой сети. Теперь комментаторы в шутку называют бывшую первую леди "примером женской преданности", ведь "она своего не бросила". На этой волне популярности OBOZ.UA решил вспомнить, чем запомнилась Людмила Янукович украинцам и что известно о ее нынешней судьбе.

Уроженке города Енакиево Донецкой области сейчас 74 года. За Виктора Федоровича она вышла замуж в 1972-м. После того, как супруг стал президентом, он перевез свою первую леди в Киев, чтобы та изменила привычный образ жизни на светские рауты и публичную деятельность. В мае 2010-го Людмилу Янукович даже причислили к членам клуба украинских интеллектуалов и аристократов "Интеллигент".

Впрочем, еще при президентстве стало известно, что Янукович изменяет своей жене и даже ушел от нее к любовнице. И хотя официального развода не было, супруги проживали отдельно друг от друга. В 2017 году появилась информация, что бывший "легитимный" и его первая леди больше не муж и жена. Правда, представители Януковича опровергли данную новость.

После того, как в 2014 году Янукович позорно бежал в Россию, марионеткой которой он был и остается до сих пор, Людмила Александровна отправилась в ныне оккупированный Крым. По информации из разных источников, она поселилась в поселке Отрадное недалеко от Ялты, где экс-президент якобы приобрел ей дом. На аннексированном полуострове женщина имеет несколько собственных продуктовых магазинов.

Кстати, в Крыму, а именно в Севастополе похоронен сын Януковичей – Виктор Янукович-младший, который погиб в марте 2015 года, провалившись под лед во время езды на микроавтобусе по озеру Байкал.

23 января 2022 года в сети распространилась новость и о смерти Людмилы Янукович. Ее начали активно публиковать блогеры и различные паблики. Писали, что женщина якобы "получила вторую дозу "Спутника V", а затем у нее случился инсульт. На следующий день, 24 января, юристы беглеца опровергли это сообщение, назвав его "черным пиаром". Они заверили, что бывшая первая леди жива-здорова.

Как мы уже отметили, госпожа Людмила прославилась в украинском инфопространстве как мем-персона. Даже когда она была первой леди, то почти не появлялась на официальных мероприятиях – и чихать она хотела на ваши требования международного протокола. Впрочем, если Янукович все же выходила в люди и даже толкала какую-то речь, это запоминалось надолго. Будем откровенными, это помнят до сих пор.

В 2004 году во время Оранжевой революции Людмила Янукович выступала в Донецке, где рассказывала, что в Киеве происходит "оранжевый шабаш", "везде все американское" и, конечно, людям раздают "наколотые апельсинки".

Другой знаменитый спич тогда уже первой леди прошел в 2013 году, когда она посетила в Донецке конкурс красоты для женщин с ограниченными возможностями. Людмила Янукович тогда рассказала о телефонном разговоре с мужем, во время которого он спросил ее, хорошо ли она работает. "Батя, я стараюсь", – ответила первая леди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

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