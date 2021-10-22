Поведение животных у ветеринара рассмешило сеть. Топ забавных фото

Животные относятся к походам к ветеринарам так же, как и люди к стоматологам. Некоторые питомцы изо всех сил пытаются демонстрировать спокойствие и смелость несмотря на стресс, а другие удивляют более эмоциональными реакциями.

OBOZREVATEL собрал забавные фотографии домашних животных, сделанные перед или во время визита к ветврачам. Кадры опубликовали в сети участники развлекательного американского портала Reddit (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Этот парень уверен, что если будет лежать неподвижно, то сольется с интерьером и его не трогать не будут:

Видео дня

Когда осознал, куда именно тебя привез хозяин:

Этот крохотный щенок сделал самое храброе выражение морды на приеме у врача, какое только смог:

У каждого есть свой способ, как пережить поход к ветеринару. Эти животные считают, что вместе не так страшно:

Кот отчаянно пытается стать невидимым:

У этого котика спрятаться получилось намного лучше:

А этот толстый хвостатый просто решил смириться со своей судьбой.

Собака в отчаянии пытается просочиться сквозь клетку-переноску:

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт объяснил, как правильно разговаривать с кошкой. Один из способов – использовать короткое "мяу".

Смотрите также видео реакции собачки на диетическое питание, которое стало вирусным в TikTok, по ссылке.