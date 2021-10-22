Поведение животных у ветеринара рассмешило сеть. Топ забавных фото
Животные относятся к походам к ветеринарам так же, как и люди к стоматологам. Некоторые питомцы изо всех сил пытаются демонстрировать спокойствие и смелость несмотря на стресс, а другие удивляют более эмоциональными реакциями.
OBOZREVATEL собрал забавные фотографии домашних животных, сделанные перед или во время визита к ветврачам. Кадры опубликовали в сети участники развлекательного американского портала Reddit (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).Смешные походы питомцев к ветеринару
Этот парень уверен, что если будет лежать неподвижно, то сольется с интерьером и его не трогать не будут:
Когда осознал, куда именно тебя привез хозяин:
Этот крохотный щенок сделал самое храброе выражение морды на приеме у врача, какое только смог:
У каждого есть свой способ, как пережить поход к ветеринару. Эти животные считают, что вместе не так страшно:
Кот отчаянно пытается стать невидимым:
У этого котика спрятаться получилось намного лучше:
А этот толстый хвостатый просто решил смириться со своей судьбой.
Собака в отчаянии пытается просочиться сквозь клетку-переноску:
Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт объяснил, как правильно разговаривать с кошкой. Один из способов – использовать короткое "мяу".
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