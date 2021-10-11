5 котов стали звездами сети благодаря своей сокрушительной харизме. Фото
Кошек называют самыми популярными домашними животными в мире. И не зря – эти милые зверьки своим внешним видом и смешными повадками способны покорить любое сердечко.
OBOZREVATEL собрал самые забавные снимки котиков, которые удивили интернет-пользователей своей харизмой. Фотографиями поделились участники развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Вероятно, этот кот дарит хозяевам много тепла и любви. "Мой друг работает в службе контроля животных, и он встретил там этого маленького бегемота", – поделился пользователь Reddit.
Известно, что коты много времени проводят во сне. Эта семейка подтверждает: с генетикой не поспоришь.
Любитель яблок и отдыха на свежем воздухе.
Такого кота страшно не гладить, когда он требует внимания.
Когда ты брутальный и толстый кот, а тебя пытаются потискать.
Бонус: "Моя 12-летняя кошка спрашивает, обязательно ли нам держать у себя этих бестолковых котят".
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