8 милых кадров с котами и собаками, которые поднимут плохое настроение. Смешные фото
Домашние питомцы требуют любви и ухода, но взамен хозяева получают каждодневную порцию хорошего настроения. А фото забавных хвостатых способны умилить и развеселить каждого, кто любит животных.
OBOZREVATEL собрал из соцсетей умилительные снимки собак и котов, запавшие пользователям сети прямо в сердце. Предлагаем читателям зарядиться позитивом (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).8 фото котиков и собачек для хорошего настроения
У песика настал тихий час:
"Мои питомцы, очевидно, любят друг друга":
"Я еще никогда не был так напуган собакой":
Пользователь сети определил размер своего котенка с помощью двух мини-пачек соуса:
Хозяева собаки с хорошим чувством юмора:
"Моя работа заключалась в сопровождении важного носителя кольца":
Кот решил показать чудеса акробатики:
Питомцы отдыхают, образовав идеальное сердечко:
Напомним, недавно в сети стало вирусным видео с собакой, которого хозяева посадили на диету. Когда псу насыпали в мисочку небольшую порцию корма, тот отреагировал очень эмоционально.
Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт объяснил, как правильно разговаривать с кошкой. В частности, он посоветовал использовать короткое "мяу" и прищуривать глаза.
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