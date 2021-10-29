8 милых кадров с котами и собаками, которые поднимут плохое настроение. Смешные фото

Домашние питомцы требуют любви и ухода, но взамен хозяева получают каждодневную порцию хорошего настроения. А фото забавных хвостатых способны умилить и развеселить каждого, кто любит животных.

OBOZREVATEL собрал из соцсетей умилительные снимки собак и котов, запавшие пользователям сети прямо в сердце. Предлагаем читателям зарядиться позитивом (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

У песика настал тихий час:

Видео дня

"Мои питомцы, очевидно, любят друг друга":

"Я еще никогда не был так напуган собакой":

Пользователь сети определил размер своего котенка с помощью двух мини-пачек соуса:

Хозяева собаки с хорошим чувством юмора:

"Моя работа заключалась в сопровождении важного носителя кольца":

Кот решил показать чудеса акробатики:

Питомцы отдыхают, образовав идеальное сердечко:

Напомним, недавно в сети стало вирусным видео с собакой, которого хозяева посадили на диету. Когда псу насыпали в мисочку небольшую порцию корма, тот отреагировал очень эмоционально.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт объяснил, как правильно разговаривать с кошкой. В частности, он посоветовал использовать короткое "мяу" и прищуривать глаза.

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