Реакция собаки на диетическое питание растрогала сеть. Видео

В сети стало популярным видео с собакой, которого хозяева посадили на диету. Когда псу насыпали в мисочку небольшую порцию корма, тот эмоционально отреагировал, сделав жалобные глаза.

Короткий ролик был опубликован на платформе TikTok и собрал тысячи репостов и комментариев. Питомец по кличке Манго умилил многих любителей животных (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Питание пса, судя по всему, ограничили по рекомендации врача. "Когда ветеринар говорит, что тебе нужно сесть на диету", – так подписано видео.

Изначально кадры обнародовал в сети TikTok-пользователь под ником itsmissmango. На его странице ролик набрал около полумиллиона просмотров и был распространен другими интернет-пабликами и сообществами.

Видео дня

На записи видно, что золотистый ретривер еще несколько секунд смотрел в полупустую миску, а потом поднял на хозяйку грустный и укоризненный взгляд.

"Боже, эти глаза разбивают мне сердце", "Ну дайте ему еще", "Неужели перед таким взглядом можно устоять?", "Манго, я иду к тебе на помощь", "Эта морда… Так и хочется обнять", – отреагировали пользователи TikTok в комментариях.

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