"Если бы Кадыров лично сказал, что умер, я бы поверил": Великий потролил Кремль, который молчит о "коме" главы Чечни
Украинский юморист, автор известных пародий и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий потролил Кремль из-за их молчания по поводу "критического состояния" и "комы" главы Чечни Рамзана Кадырова. Неделю назад мир всколыхнула новость о том, что участвовавший в геноциде украинцев военный преступник на грани смерти.
Информацию о "коме" Кадырова подтвердили в чеченской диаспоре, ГУР и даже бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, однако спикер Кремля до сих пор не выступил с официальным заявлением. Юрий Великий записал пародию в образе пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уклоняющегося от вопросов пропагандистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отвечая на "удобные" вопросы журналиста "Московского комсомоля", герой пародии всячески избегал прямого ответа, кое-где доходя до абсурда.
В частности, "Песков" заявил, что поверит в смерть главы Чечни только если он лично ему позвонит и проинформирует об этом. После прямого вопроса, почему Кремль уходит от ответа, Великий выдал, что администрация президента не уполномочена рассказывать о состоянии своих ближайших союзников.
"Вы же не звоните "скорой", чтобы узнать процент ВВП на душу населения России. Это из разряда вызвать сантехника, чтобы узнать прогноз погоды. Или обратиться в справочную вокзала, чтобы уточнить размер ноги Киркорова. Я лично так поступал. Кстати, у Филиппа 43-й размер", – потролил "Пескова" Великий.
На вопрос, действительно ли Кадыров находится в коме, "спикер Кремля" сделал вид, что речь идет о республике Коми в РФ и обрадовался, что глава Чечни посетил такой "богатый край с уникальной историей".
В конце пародии герой признался, что сможет прокомментировать состояние здоровья Кадырова только тогда, когда "один человек, у которого есть еще три похожие на него человека", окончательно решит, нужно чеченцу жить или нет.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Великий "порвал" сеть шутливым видео о смерти предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Артист в образе диктатора Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко насмешил зрителей.
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