Кто убил Пригожина: комик Великий 'разорвал' сеть пародией на Путина, Лукашенко и Шойгу

Украинский юморист, автор известных пародий и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий "разорвал" сеть шутливым видео о смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Артист в образе диктатора Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко насмешил зрителей.

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Его новую пародию посмотрели уже более 800 тысяч раз. Артист поделил ее на три части – обращения каждого вышеупомянутого военного преступника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Юрий Великий предстал в образе диктатора, которому "трудно сдержать слезы, а еще сложнее их выдавить", после новости о смерти Пригожина.

"В нашей стране любому человеку можно усложнить судьбу. Как говорится, было бы желание. А желание было. Не все у него в жизни получалось. Например, он шел на Москву и не дошел, требовал боеприпасы и недотребовал. И сейчас летел куда-то и не долетел... Понятно, что это дело рук украинских националистов. Загадка только в том, откуда они взялись в моем окружении", – пошутил комик в образе диктатора.

Следующим героем пародии украинца стал заклятый враг ликвидированного Пригожина – Сергей Шойгу, у которого террорист просил боеприпасы. Фальшво рыдающий "министр" также попытался найти виновных в авиакатастрофе.

"Просто не могу в это поверить. Как это могло произойти. Такой хороший человек был, герой России. Кому он мешал? Кроме меня и всего нашего военно-политического руководства. Как у них только ПВО поднялось шлепнуть по этому самолету. Кто теперь будет ездить по тюрьмам и вербовать невинных уголовников и рецидивистов. Даю слово офицера – мы найдем виновных и накажем их повышением звания", – выдал "Шойгу".

Напоследок Юрий Великий оставил белорусского диктатора и главного "картографа" страны, который якобы давал гарантии Пригожину.

"Я еще в начале войны привез Путину карту и показал, откуда на Пригожина готовилось нападение... Сейчас меня упрекают, что я давал Пригожину гарантии, а потом сказал, что не давал. Я давал гарантии, но для человека, а не для самолета... Я же ему во время мятежа говорил, что его раздавят, как клопа. Но я ошибся. Его прихлопнули, как моль. Точнее, как моль сказала, так его и прихлопнули", – заявил "Лукашенко", намекая на Путина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий спародировал истерику российской фехтовальщицы Смирновой, которая взбесилась из-за отказа украинки Ольги Харлан подавать руку россиянке.

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