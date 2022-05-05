Актриса из 'Женского квартала' потроллила жену Шария в стиле Марченко. Видео

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Татьяна Песик потроллила жену блогера Анатолия Шария Ольгу, записав видеообращение в стиле телеведущей Оксаны Марченко. Женщина надела платок и очки и произнесла речь, подражая телеведущей.

"Я жена украинского блогера Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану, к королю Испании Филиппу VI и Серхио Рамосу номеру четвертому", – сказала юмористка в видео, опубликованном на своей странице в Instagram.

Таким образом звезда одновременно посмеялась и над супругой блогера, и над Марченко, которая записывала видео после задержания ее мужа Виктора Медведчука Службой безопасности Украины.

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"Я вас умоляю, хоть мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей по минному полю… Да бл*, нах*р он мне такой сдался? СБУ, забирайте!" – закончила свой спич Песик.

Как писал OBOZREVATEL, украинская сеть взорвалась мемами и шутками после задержания блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. Многие пользователи сравнили новость с арестом другого рупора Кремля – народного депутата Виктора Медведчука.