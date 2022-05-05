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"Был в Испании на учениях": в сети отреагировали мемами на задержание Шария

Виталий Семченко
Общество
3 минуты
2,4 т.
'Был в Испании на учениях': в сети отреагировали мемами на задержание Шария

Украинская сеть взорвалась мемами и шутками после задержания блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене. Многие пользователи сравнили новость с арестом другого рупора Кремля – народного депутата Виктора Медведчука.

Также пользователи интернета провели параллель между пророссийским пропагандистом и женами боевиков "Л/ДНР", которым за смерть оккупанта выдают по 10 тысяч рублей.

OBOZREVATEL собрал самые оригинальные фотожабы.

Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
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Сеть взорвалась мемами после задержания Шария

"Был в Испании на учениях", "Кто следующий?", "Долялякался", "Наконец-то", "Следующий блог Анатолия Шария ищите на канале Службы безопасности Украины", — пишут под фото.

Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария

Украинцы также предположили, что жена Шария Ольга последует примеру Оксаны Марченко и будет записывать видеообращения к мировым лидерам.

Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария
Сеть взорвалась мемами после задержания Шария

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет обменять подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктора Медведчука на спасение мирных мариупольцев и защитников города. Россия открыто заявляет, что он ей не нужен.