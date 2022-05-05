'Был в Испании на учениях': в сети отреагировали мемами на задержание Шария

Украинская сеть взорвалась мемами и шутками после задержания блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене. Многие пользователи сравнили новость с арестом другого рупора Кремля – народного депутата Виктора Медведчука.

Также пользователи интернета провели параллель между пророссийским пропагандистом и женами боевиков "Л/ДНР", которым за смерть оккупанта выдают по 10 тысяч рублей.

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"Был в Испании на учениях", "Кто следующий?", "Долялякался", "Наконец-то", "Следующий блог Анатолия Шария ищите на канале Службы безопасности Украины", — пишут под фото.

Украинцы также предположили, что жена Шария Ольга последует примеру Оксаны Марченко и будет записывать видеообращения к мировым лидерам.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет обменять подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктора Медведчука на спасение мирных мариупольцев и защитников города. Россия открыто заявляет, что он ей не нужен.