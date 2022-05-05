В Испании задержали Шария, которого СБУ обвиняет в госизмене

В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей. Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - говорится в сообщении.

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В СБУ напомнили, что Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины, в частности, в государственной измене (ст.111) и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков ( ст.161).

Следователи СБУ установили, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере, угрожавшей национальной безопасности Украины. Также в спецслужбе видят основания для того, чтобы утверждать, что делал он это не бесплатно, а по заказу "иностранных структур".

Собранные следствием доказательства, легшие в основу уголовного производства против него, подтверждаются рядом проведенных экспертами исследований интервью и роликов Шария. Эксперты видят там факты его подрывной деятельности против Украины.

Подозрение Шарию было объявлено еще в прошлом году. Сейчас украинская сторона делает все возможное, чтобы привлечь его к ответственности согласно закону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 февраля 2021 стало известно, что СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене.

Тогда в СБУ заявили, что Шарий с 2012 через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, по данным СБУ, он:

системно занимался дискредитацией государственной политики;

преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны;

ставил целью обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Шария активно использовали в антиукраинской пропаганде и разжигании ненависти к украинцам российские пропагандистские государственные каналы, в частности входящие в ВГТРК ("Россия 24", "Россия 1"), а также канал Минобороны РФ "Звезда" и другие.