Лгал об образовании, брал деньги у ОПЗЖ и обманывал клиентов: как Спартак Суббота почти 10 лет водил за нос украинцев. Фото

Спартак Суббота за последние годы стал наиболее известным и популярным психологом в Украине. Его цитируют, короткие видео с ним заполонили украинский TikTok, его публичные лекции звучат на сценах разных городов Украины.

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Разобраться в том, кем на самом деле является Спартак Суббота, решил психотерапевт Илья Полуденный, его подробную статью опубликовали на сайте издания "Свідомі".

Так, Полуденний утверждает, что некоторые факты по биографии Субботы могут быть ложными.

Кто такой Спартак Суббота?

У себя в Instagram Спартак Суббота рассказывает, что он когнитивно-поведенческий и схема-терапевт, директор института доказательной психотерапии и кандидат психологических наук.

Суббота также выступает соведущим на YouTube-шоу под названием "Подкаст-терапия". Этот канал в настоящее время насчитывает более 531 тысячи подписчиков. Видео, где он вместе со своим соведущим ведут разговоры на разные темы, в частности психологические, набирают невиданную популярность, отрывки и цитаты Спартака разлетаются в TikTok и Instagram Reels.

Также в 2021 году украинское издательство "Вихола" выпустило книгу Спартака Субботы "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему".

Психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный, известный как соведущий подкасту "Простыми словами" и автор книг о психологии и ментальном здоровье, провел детальное расследование деятельности Субботы. Он собрал доказательства того, что Спартак Суббота мог говорить неправдивые сведения о себе.

Научная степень Спартака Субботы

Полуденный утверждает, что в течение пяти лет Спартак Суббота публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, хотя он не имел этой степени. Так, Минобразования издало приказ о присуждении ему ученой степени кандидата наук только в апреле 2022 года. А первые упоминания о таком звании появились в его публикациях в медиа 2017 года.

Также в статье ставят под вопрос законность кандидатского звания Спартака Субботы. Поскольку закон предусматривает, что лицо, приобретающее ученую степень кандидата наук, должно иметь публикации в зарубежных научных изданиях, касающиеся темы его диссертации.

Так, две научные статьи Спартака Субботы, которые были использованы для легитимизации его кандидатской диссертации, были опубликованы в научном журнале "American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research". Этот журнал, зарегистрированный по адресу Украинского Православного Кафедрального Собора Святого Владимира в Нью-Йорке, США фактически является зарубежным научным журналом.

Однако этот научный журнал создан и руководствуется украинцами из Украины. В этом журнале публикуются исключительно украинские ученые, сайт журнала создан в Украине и находится на украинских серверах. Можно ли назвать этот научный журнал зарубежным? Вопрос Полуденный оставил открытым.

Кроме этого, бенефициар этой организации является научный руководитель Спартака, Виталий Луневой. Похоже, что Спартак Суббота использовал услуги этого человека, чтобы получить научные степени, используя различные сомнительные схемы.

Насколько экспертное мнение Суббота высказывает в своих подкастах?

Полуденный считает, что Спартак Суббота как подкастер транслирует противоположную своим научным работам информацию. То есть он как подкастер распространяет антинаучную информацию, опровергаемую самими же исследованиями ученого Спартака Субботы. А это вызывает подозрения, является ли Суббота автором опубликованных им научных работ.

Автор расследования также отмечает, что Спартак Суббота ошибочно понимает некоторые термины и создает у зрителей ложные представления. В частности, он называет термин контрзависимость "выдумкой" тогда же, как этот термин является научно обоснованной дефиницией. То есть информация, которую он доносит до зрителя, бывает неправильной и не нравственной.

Также Суббота создает у зрителя пристрастное отношение к гештальт-терапевтам, изображая их как специалистов, манипулирующих, вводящих в заблуждение и использующих клиентов, не подавая ни доказательств, ни аргументации. Эти и другие утверждения Спартака ставят под вопрос его экспертность в вопросах психологии.

Сотрудничество с ОПЗЖ

Как сообщается в расследовании, Спартак Суббота работал в организации Институт когнитивного моделирования и работал в Seetarget. Обе организации связаны с общим бенефициаром и были замечены в связях с политической партией ОПЗЖ.

Так Seetarget подозревается в скрытом пиаре в пользу разных политических сил (включая ОПЗЖ) с использованием команды разных специалистов. Среди этих специалистов фигурирует и Спартак Суббота. Это может означать, что Спартак Суббота использовал профессию психолога и психотерапевта, чтобы вводить в заблуждение людей.

Полуденный отмечает и подтверждает, что психотерапевт Спартак Суббота писал немало статей о выборах, анализировал избирательные процессы, и акцентировал внимание читателя на "фаворитов" в лице председателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.

В то же время в интервью Сергею Лиховиде на YouTube-канале "РОЗМОВА" Спартак Суббота рассказывает, что всегда был далек от политики, не понимал абсолютно в этих вопросах и не знал, кто спонсирует вышеупомянутые организации.

Так Илья Полуденный констатирует, что Спартак Суббота использовал свое психологическое образование только для того, чтобы усилить свой имидж, строя более правдоподобные образы, чтобы удачно монетизировать свое имя.

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