Звездный бэби-бум: какие украинские пары стали родителями этим летом. Фото

В украинском шоу-бизнесе этим летом произошел бэби-бум – семь звездных пар стали родителями. Они с радостью делились снимками в соцсетях целых 9 месяцев, и миллионы фанатов очень ждали появления малышей.

OBOZREVATEL пишет, в каких звездных семьях было пополнения летом 2021 года.

55-летний украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. 15 июня его 27-летняя избранница Екатерина Репяхова родила сына Михаила в одном из киевских роддомов.

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13 июля в Киеве родился первенец у ведущего Никиты Добрынина и блогера Даши Квитковой. Супруги назвали сына Львом.

Ведущий Анатолий Анатолич и его жена Юлия Бойко стали родителями в третий раз. 20 июля в Киеве у них родился сын Нил. Пара уже воспитывает двух дочерей и с нетерпением ждала появления мальчика.

Капитан украинской сборной и игрок английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко 2 августа впервые стал отцом. Его жена телеведущая Влада Седан родила дочь Еву.

Певица MamaRika и комик Сергей Середа 2 августа стали родителями мальчика. Имя первенца пара еще не рассекретили. Супруги специально к родам переехали в Киев, но через несколько дней после рождения сына, вернулись в Одессу.

Звездные телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов 19 августа стали родителями второго общего сына. Имя новорожденного пока не разглашают. Пара также воспитывает четырехлетнего Ивана. Екатерина стала многодетной мамой, у нее есть 19-летний сын Илья от первого брака.

25 августа стало известно, что рок-певец Святослав Вакарчук в 46 лет впервые стал отцом. Мать первенца – продюсер Евгения Яцута. Сына назвали Иваном в честь отца Святослава. Фотографии малыша и точную дату рождения родители решили держать в секрете.

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