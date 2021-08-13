MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов. Фото

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которую неделю назад выписали из больницы после тяжелых родов, решила показать свою фигуру. Артистка опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала формы с разницей в неделю.

Соответствующие фото она опубликовала в Instagram. На первом снимке певица позирует еще беременной в бежевом белье, а на втором она – спустя неделю после родов.

"Фото до и после родов с разницей в неделю. Ничего Мамка, да? Вы спросите меня, как после родов вернуться в форму? А я вам отвечу: не жрать, как дура, придерживаться здорового питания, быть постоянно в движении", – написала MamaRika.

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Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Реально крутая", "Огонь", "Шикарная", "Супер", "Невероятно красивая", – пишут подписчики.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области.

Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021 супруги переехали из Киева в Одессу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MamaRika поделилась подробностями о своих родах. Артистка призналась, что у нее не возникало сомнений на счет кесарево сечения.