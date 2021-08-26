46-летний Святослав Вакарчук стал отцом: что известно о матери ребенка. Эксклюзив

Первенца украинскому музыканту, фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку родила продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Пара вместе уже около года.

39-летняя женщина работает директором и исполнительным продюсером компании Radioaktivefilm, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы. О том, что отцом ее ребенка является Вакарчук, OBOZREVATEL стало известно из своих источников (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В мае Евгения Яцута работала над съемкой нового клипа для "ОЭ" на песню "В небо жене". Уже тогда женщина появилась на пресс-конференции кинофестиваля "Молодость" с округлившимся животом.

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Также известно, что у Яцуты есть старшая дочь София от предыдущего брака с режиссером Денисом Сониным.

OBOZREVATEL пытался пообщаться с Евгенией и получить от нее комментарий на эту тему, но пока она не выходит на связь.

Профиль избранницы Вакарчука в Instagram закрыт. Однако в социальной сети Facebook она разместила публикацию, в которой попросила пользователей помочь с поиском хорошей няни. Соответствующий пост Евгения опубликовала 2 августа.

Евгения Яцута училась на факультете социологии и психологии в КНУ имени Тараса Шевченко. Также прошла курс Оксфордской школы английского языка. Окончила с отличием (1994).

Напомним, Вакарчук недавно развелся с Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет. Артист обозначил, что Фонарева навсегда останется для него близким человеком, которому он благодарен за проведенные годы вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Его избранница родила сына. Мальчика назвали Иваном – в честь отца музыканта. Счастливые родители пока решили не разглашать подробности.