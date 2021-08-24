В платье-вышиванке: Осадчая впервые после родов вышла в свет. Фото

Украинская ведущая Екатерина Осадчая впервые после рождения третьего ребенка вышла в свет. Вместе со своим супругом Юрием Горбуновым она посетила парад ко Дню Независимости. Для особого мероприятия звезда выбрала наряд в украинском стиле: платье средней длины с рукавами-фонариками, декорированное массивными золотыми цветами.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Праздничный образ Осадчая завершила обувью на аккуратном каблуке и собранными в хвост волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С Днем рождения, Украина! 30 лет – это золотой век для человека, когда есть уже опыт, уверенность и много шишек уже набито, а выводы сделаны. Пусть 30-летие станет золотым веком и для нашей страны. Только вперед!" – написала телеведущая под фотографиями.

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Отметим, что 24 августа свой 51-й день рождения отмечает супруг Осадчей, ведущий и актер Юрий Горбунов. Для своего избранника Екатерина подготовила самые трогательные слова:

"Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня поздравить тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым каждую минуту!" – написала также Осадчая.

Коротко о знаменитостях:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актер. С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото Екатерины Осадчей, которое было сделано 9 лет назад. Поклонники отметили в комментариях, что у знаменитости изменилась не только внешность, но и взгляд.