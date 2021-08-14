Виктор Павлик раскрыл правду о ссорах с молодой женой

Украинский исполнитель Виктор Павлик рассказал откровенно о конфликтах с молодой супругой Екатериной Репяховой, которая моложе певца на 28 лет. Артист признался, что в их семье часто возникают ссоры на фоне бытовых вещей.

Так, по словам Павлика, супруги могут спорить из-за того, что певец не хочет прислушиваться к определенным просьбам жены. А на слухи о том, что артист подкаблучник, признался, что все вопросы решает вместе с Екатериной через общение, рассказывал звезда в программе "Слава +".

"Не бывает никогда, чтобы я кинул шапку на пол: "Нет, будет по-моему". Все, что Катя порой предлагает или говорит, – мы советуемся, она никогда не говорит, что это в приказном порядке. Она знает, что со мной так нельзя. Где-то какая-то очень малая доля правды в этом есть, но это хайп", – отметил Виктор.

Видео дня

Кроме того, во время интервью Павлик заявил, как относится к тому, что его супруга Екатерина Репяхова блогер. Артист считает, что его избранница качественно выполняет свою работу, постоянно учится и совершенствуется.

Также Виктор признался, что несмотря на большую разницу в возрасте, он чувствует себя намного моложе и энергичнее рядом с Екатериной.

Стоит отметить, что для Виктора Павлика брак с Екатериной Репяховой уже четвертый по счету. В возрасте 18 лет артист женился на девушке Лиде, у которых родился общий сын Александр Павлик. Позже Виктор женился на Светлане из Узбекистан, а в 1987 году у них родилась девочка, которую назвали Кристиной. В третий раз знаменитость вступил в брак с Ларисой, которая родила певцу сына Павела (в 2018 году врачи диагностировали у парня рак, а в 2020 году он умер).

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик рассказал о семейном бюджете. Он признался, что каждый месяц на их семейный бюджет с молодой женой требуется немалая сумма денег. Основная статья расходов – аренда квартиры за 20 тысяч в месяц.