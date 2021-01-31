Звездные хрущевки: какие квартиры в Киеве есть у Кароль, Лорак и Каменских

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Звездные хрущевки: какие квартиры в Киеве есть у Кароль, Лорак и Каменских

Роскошные загородные коттеджи украинских селебрити поражают воображение. Но мы нашли кое-что интереснее. Мало кто знает, что звезды владеют не только жильем премиум-класса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какая нехарактерная для вип-персон недвижимость в Киеве еще за ними числится.

Светлана Лобода владеет квартирой недалеко от метро "Университет", а имя Тины Кароль упоминается в документах на квартиру в хрущевке.

Украинская певица, которая сейчас живет и работает в Москве, по официальным документам владеет квартирой в Киеве возле метро "Университет". Так, ее "апартаменты" располагаются в панельном доме в Шевченковском районе по адресу улица Богдана Хмельницкого, 39. Вероятно, Лобода могла там жить, пока не стала "суперзвездой".

Квартира Лободы по адресу улица Богдана Хмельницкого, 39
За деревьями скрыты окна квартиры, которая принадлежит известной певице

На Тину Кароль записано два объекта недвижимости: квартира в четырехэтажной хрущевке на улице Чистяковская, 13-а в Киеве, и особняк в селе Зазимье, где сейчас и живет певица. Любопытно, что в этом селе Киевской области дома по соседству с Кароль продаются за полмиллиона долларов.

По данным реестра, Тине Кароль принадлежит квартира в этом доме.

Ани Лорак, когда еще была обычной Каролиной Куек и не любовалась огнями Москва-сити из пентхауса, могла жить в Шевченковском районе украинской столицы, как и Светлана Лобода. Ее квартира зарегистрирована по адресу улица Сечевых Стрельцов, 42 (до 2015 года – улица Артема).

Дом, в котором находится квартира Ани Лорак по данным реестра
Где-то здесь находятся окна квартиры, в которой могла жить Каролина Куек

Поклонники Насти Каменских и Потапа, которые ежедневно следят за ними в соцсетях, знают, что звездная пара живет в двухэтажном особняке с большой лоджией, камином и просторными комнатами в окрестностях Киева. А вот раньше знаменитость могла проживать в панельном доме на улице Андри Барбюса, которую переименовали в 2018 году на улицу Василия Тютюнника.

Каменских владеет квартирой на улице Василия Тютюнника

Солист популярной группы "Антитела" задолго до того, как съехаться с женой Алешей, жил в другом месте. Судя по данным в реестре, исполнителю принадлежит квартира в панельном многоэтажном доме на Захаровской, 3. Если Тополя действительно проживал там, то до ближайшего метро "Почайная" музыканту приходилось ходить почти 3 километра.

В этом доме располагается квартира Тараса Тополи по данным реестра

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где живут украинские звезды, а также об их официальном заработке. Так, на Андрея Данилко по документам записано четыре квартиры на Крещатике, Ольга Фреймут живет в шикарном доме на Подоле. Также известно, что Оля Полякова выбрала себе апартаменты напротив НБУ.

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