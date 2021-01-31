Звездные хрущевки: какие квартиры в Киеве есть у Кароль, Лорак и Каменских

Роскошные загородные коттеджи украинских селебрити поражают воображение. Но мы нашли кое-что интереснее. Мало кто знает, что звезды владеют не только жильем премиум-класса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какая нехарактерная для вип-персон недвижимость в Киеве еще за ними числится.

Светлана Лобода владеет квартирой недалеко от метро "Университет", а имя Тины Кароль упоминается в документах на квартиру в хрущевке.

Украинская певица, которая сейчас живет и работает в Москве, по официальным документам владеет квартирой в Киеве возле метро "Университет". Так, ее "апартаменты" располагаются в панельном доме в Шевченковском районе по адресу улица Богдана Хмельницкого, 39. Вероятно, Лобода могла там жить, пока не стала "суперзвездой".

На Тину Кароль записано два объекта недвижимости: квартира в четырехэтажной хрущевке на улице Чистяковская, 13-а в Киеве, и особняк в селе Зазимье, где сейчас и живет певица. Любопытно, что в этом селе Киевской области дома по соседству с Кароль продаются за полмиллиона долларов.

Ани Лорак, когда еще была обычной Каролиной Куек и не любовалась огнями Москва-сити из пентхауса, могла жить в Шевченковском районе украинской столицы, как и Светлана Лобода. Ее квартира зарегистрирована по адресу улица Сечевых Стрельцов, 42 (до 2015 года – улица Артема).

Поклонники Насти Каменских и Потапа, которые ежедневно следят за ними в соцсетях, знают, что звездная пара живет в двухэтажном особняке с большой лоджией, камином и просторными комнатами в окрестностях Киева. А вот раньше знаменитость могла проживать в панельном доме на улице Андри Барбюса, которую переименовали в 2018 году на улицу Василия Тютюнника.

Солист популярной группы "Антитела" задолго до того, как съехаться с женой Алешей, жил в другом месте. Судя по данным в реестре, исполнителю принадлежит квартира в панельном многоэтажном доме на Захаровской, 3. Если Тополя действительно проживал там, то до ближайшего метро "Почайная" музыканту приходилось ходить почти 3 километра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где живут украинские звезды, а также об их официальном заработке. Так, на Андрея Данилко по документам записано четыре квартиры на Крещатике, Ольга Фреймут живет в шикарном доме на Подоле. Также известно, что Оля Полякова выбрала себе апартаменты напротив НБУ.