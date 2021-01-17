На чем ездят Кароль, Дорофеева и Потап: самые роскошные автомобили украинских звезд

Потап, Надя Дорофеева, Джамала и другие украинские знаменитости похвастались в сети своими роскошными автомобилями.

С каждым годом дорогих и качественных авто в мире становится все больше. Наверняка, вы терялись в догадках, какие автомобили покупают для себя знаменитости. Всем известно, что автопарки голливудских знаменитостей впечатлят любого своей роскошью и дороговизной. А какой марки авто выбирают для себя наши звезды – читайте в материале OBOZREVATEL.

Известный рэпер, продюсер Потап и ведущий шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов ездят на машинах премиального класса Range Rover. Средняя стоимость марки авто Land Rover, которую выбрали знаменитости, составляет более 80 тысяч долларов (2 миллиона 245 тысяч гривен). Как видим, артистов связывают не только дружеские отношения, но и одинаковые предпочтения в автомобилях.

Жена Горбунова, телеведущая Екатерина Осадчая, ездит на Jaguar. Такой выбор она объяснила не техническими характеристиками, а тем, что чувствует себя в уютном салоне любимой машины как дома. Когда Осадчая впервые показала фото возле авто на своей страничке, фолловеры раскритиковали ее за излишнюю роскошь.

Jaguar I-PACE стал любимчиком также для MONATIK. Певца и хореографа покорили скорость, технологичность и дизайн автомобиля. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные и новаторские автомобили.

Еще во время съемок музыкального шоу "Голос. Діти 2" певицу Тину Кароль заметили за рулем серебристой Subaru Impreza STI из коллекции ее покойного мужа Евгения Огира. Известно, что после смерти супруга артистка продолжает хранить его коллекцию машин японской марки Subaru в гараже. Автомобиль, который выбрала для себя Тина, – юбилейная модель с собственным названием Преподобный Ф. Благодаря уникальному тюнингу, цена машины достигает более 70 000 долларов (почти 2 миллиона гривен).

Певицы Надя Дорофеева и Джамала выбирают немецкий комфорт во время путешествий. Поэтому они считают BMW для себя лучшим выбором авто.

Прима-балерина довольна своим авто от компании Porsche. Знаменитость не только часто публикует снимки со своей машиной, но даже была почетным гостем на презентации новых моделей этой марки. Это и не удивительно, поскольку авто даже похоже в чем-то на свою хозяйку. Скорей всего, изысканностью и любовью к адреналину.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные визажисты раскрыли подробности работы с украинскими звездами.