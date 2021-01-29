Полякова и Могилевская зажгли на дне рождении Кухар. Видео

Популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Оля Полякова поделились видео, на котором продемонстрировали, как зажгли на дне рождении известной балерины Екатерины Кухар.

Артистки оторвались по полной на вечеринке. Соответствующий ролик опубликовала Могилевская на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео видно, как Полякова и Могилевская сначала танцуют под песню "Морские звезды", а затем под "Шлепки". При этом Могилевская держала в руках бокал шампанского.

Стоит отметить, что Кухар решила устроить частную вечеринку в честь своего 39-летия, и позвала на нее многих звездных друзей.

Кроме того, знаменитости не только танцевали, но и пели. А также трогательно поздравили Кухар и наговорили ей множество приятных слов.

Напомним, Екатерина Кухар – украинская прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, народная артистка Украины.

Изначально свой день рождения звезда встретила на Мальдивах, а затем по приезду домой организовала мероприятие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Она спела знаменитую композицию Мэрилин Монро Happy Birthday, Mr. President