Данилко в шоу "Маска" пошутил о мужском поле участника: мне лучше знать

В субботу, 16 января, на шоу "Маска" один из участников появился в образе Жабы. Судьи принялись бурно рассуждать, кто скрывается под костюмом.

Так, певец и продюсер Андрей Данилко предположил, что это может быть мужчина. Он добавил, что, несмотря на женственную походку, "своих" он узнает издалека (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне лучше знать", – отрезал он, ведь также много лет выступал в образе Верки Сердючки.

Другие же судьи "Маски", а именно певицы Настя Каменских и Оля Полякова, предположили, что участник в образе Жабы – это ребенок. NK также добавила, что, по ее мнению, это подросток-блогер.

Отметим, что знаменитость исполнила на сцене популярного шоу композицию Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Перед своим выступлением личность, которая скрывается под образом Жабы заявила, что посвящает песню своим поклонникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Маска" представили нового героя – легендарного черного льва.Так, мнения людей, кто же скрывается под костюмом, разделились.