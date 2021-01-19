Где живут Полякова, Мишина и Фреймут: роскошное жилье украинских звезд

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
7,2 т.
Как выглядят квартиры в Киеве Остапчука, Мишиной и Оли Поляковой

Звездам не привыкать жить на широкую ногу: квартира площадью больше 200 квадратных метров, исторический район города, шикарный вид с панорамного окна – чего еще можно желать от собственного жилища?

OBOZREVATEL решил узнать, в каких квартирах в столице живут наши знаменитости. Ксения Мишина, Оля Полякова, Владимир Остапчук и другие украинские звезды похвастались своими роскошными апартаментами в центре Киева.

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк переехал на квартиру в новострое. В соседних помещениях все еще ведутся строительно-отделочные работы, поэтому знаменитостям приходится терпеть постоянный шум. Несмотря на то, что площадь квартиры составила всего 67 кв. метров, арендованное жилье их полностью устраивает. Кроме стильного ремонта и приятного вида из окна, в новом жилище есть кухня смежная со столовой, отдельная гостиная, спальня и балкон.

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк переехал на новую квартиру
Площадь квартиры составила 67 кв. метров.
На балконе шоумен хочет сделать кальянную.
Вид из окна квартиры Остапчуков.

Жилье украинской телезвезды Ольги Фреймут находится в историческом центре Киева – Подольском районе. Артистка живет вместе с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, и детьми. Квартиру на Подоле Фреймут выбрала, потому что этот район напоминает ей Львов. Интерьер в ее апартаментах выполнен из дерева и камня в светлых тонах. Примечательно, что почти все стены украшены дорогими картинами и аксессуарами. Так, в гостиной телеведущей висит огромное панно в виде карты мира, и даже в комнате старшей дочери размещено много картин.

Гостиная Фреймут украшена картой мира из экологических материалов
Спальня телеведущей выполнена в светлых тонах

Известная актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказывала, что пока только мечтает о собственной квартире в столице. Сейчас она живет с сыном Платоном в арендованной, однако в ней есть все, что нужно для комфорта. Так, апартаменты состоят из кухни-студии, гостиной и спальни, а также просторной ванной комнаты. В интерьере преобладают пастельные тона, а кухня сделана с яркими акцентами.

Вид на помещения со входа в квартиру
Мишина пьет шампанское на своей кухне
Мишина живет на съемной квартире с сыном

Поп-дива украинской эстрады живет в квартире напротив Национального банка Украины в историческом здании партийной элиты. Гостиная оформлена в стиле лофт. Там разместился домашний кинотеатр и пианино, на котором играет не только сама Ольга, но и ее дочери. В ванной комнате, кроме традиционных для любой квартиры ванной, унитаза и раковины, есть также биде и круглая душевая кабинка со шторкой, которую артистка просто обожает.

Вид на спальню Ольги Поляковой
Комната младшей дочери Поляковой
Гардеробная звезды

"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – рассказала звезда о перепланировке комнат в своей квартире.

Комната старшей дочери звезды - Маши Поляковой
Роскошная ванная комната в квартире Поляковой

Дочери певицы Маша и Алиса теперь спят в отдельных комнатах. Кроме того, у каждой из них есть своя гардеробная.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, как выглядят дома украинских звезд – Тины Кароль, Софии Ротару, Юлии Саниной и других.

  • Тина Кароль живет в селе Зазимье под Киевом в трехэтажном доме.

  • София Ротару выращивает розы и гортензии в саду своего особняка в Конча-Заспе.

  • Юлия Санина сделала в своем доме ремонт в скандинавском стиле.

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