Где живут Полякова, Мишина и Фреймут: роскошное жилье украинских звезд

Звездам не привыкать жить на широкую ногу: квартира площадью больше 200 квадратных метров, исторический район города, шикарный вид с панорамного окна – чего еще можно желать от собственного жилища?

OBOZREVATEL решил узнать, в каких квартирах в столице живут наши знаменитости. Ксения Мишина, Оля Полякова, Владимир Остапчук и другие украинские звезды похвастались своими роскошными апартаментами в центре Киева.

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк переехал на квартиру в новострое. В соседних помещениях все еще ведутся строительно-отделочные работы, поэтому знаменитостям приходится терпеть постоянный шум. Несмотря на то, что площадь квартиры составила всего 67 кв. метров, арендованное жилье их полностью устраивает. Кроме стильного ремонта и приятного вида из окна, в новом жилище есть кухня смежная со столовой, отдельная гостиная, спальня и балкон.

Жилье украинской телезвезды Ольги Фреймут находится в историческом центре Киева – Подольском районе. Артистка живет вместе с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, и детьми. Квартиру на Подоле Фреймут выбрала, потому что этот район напоминает ей Львов. Интерьер в ее апартаментах выполнен из дерева и камня в светлых тонах. Примечательно, что почти все стены украшены дорогими картинами и аксессуарами. Так, в гостиной телеведущей висит огромное панно в виде карты мира, и даже в комнате старшей дочери размещено много картин.

Известная актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказывала, что пока только мечтает о собственной квартире в столице. Сейчас она живет с сыном Платоном в арендованной, однако в ней есть все, что нужно для комфорта. Так, апартаменты состоят из кухни-студии, гостиной и спальни, а также просторной ванной комнаты. В интерьере преобладают пастельные тона, а кухня сделана с яркими акцентами.

Поп-дива украинской эстрады живет в квартире напротив Национального банка Украины в историческом здании партийной элиты. Гостиная оформлена в стиле лофт. Там разместился домашний кинотеатр и пианино, на котором играет не только сама Ольга, но и ее дочери. В ванной комнате, кроме традиционных для любой квартиры ванной, унитаза и раковины, есть также биде и круглая душевая кабинка со шторкой, которую артистка просто обожает.

"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – рассказала звезда о перепланировке комнат в своей квартире.

Дочери певицы Маша и Алиса теперь спят в отдельных комнатах. Кроме того, у каждой из них есть своя гардеробная.

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