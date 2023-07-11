Злата Огневич оказалась в участке из-за преследователя, который не давал ей спокойно жить: что он сказал

Известная украинская певица Злата Огневич вынуждена была обратиться в полицию из-за преследователя, не дававшего ей спокойно жить. Мужчина звонил звезде, писал сообщение, ждал возле дома и даже спрашивал у консьержа, когда артистка возвращается домой.

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Исполнительница поделилась, что с пониманием относилась к незнакомцу, который, вероятно, в нее влюбился, но просила его прекратить преследование. Когда знаменитость поняла, что ее слова не услышали, обратилась к правоохранителям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злата Огневич написала заявление на мужчину по имени Роман, о чем сразу ему сказала. На скриншоте переписки видно, что преследователь отчитывался перед артисткой, когда, куда едет и где будет ее ждать. Певица в ответ посоветовала незнакомцу подъехать в полицейский участок.

Испуганный Роман написал, что "больше не будет" и "это был последний раз", но звезда решила заявление не забирать.

"Он нашел мой номер телефона, звонил, писал сообщение, звонил консьержу, расспрашивал, когда я вернусь, караулил у моего дома и сказал, что у него нет другого выхода, и что он хочет "просто пригласить меня на кофе". Я постоянно просила его оставить меня в покое", – рассказала Огневич.

Артистка надеется, что уже на днях "с преследователем поговорят и объяснят, что это не ОК – вторгаться в личное пространство". Заметим, что впервые о мужчине, который ждет ее у дома, певица рассказала несколько недель назад.

Напомним, что это не первый случай, когда Огневич сталкивается с неадекватным поведением преследующих ее "фанатов". Так, звезда заявила, что уже три года ее преследует неадекватный мужчина, угрожающий ей и ее семье. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Сталкеру" вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, правонарушитель никогда не скрывал, что хочет навредить певице и угрожал ее убить. В 2020 году сюжет с ним вышел на ТВ.

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