Полиция объявила подозрение мужчине, преследовавшему Злату Огневич
Правоохранительные органы города Киева менее чем за сутки установили личность подозреваемого по делу певицы Златы Огневич, который не один год угрожал ей убийством. Мужчине вручили подозрение и задержали его.
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции. Известно, что преступнику грозит до 2 лет лишения свободы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Менее чем за сутки полицейские установили личность нарушителя, длительно преследовавшего и выражавшего угрозы физической расправы потерпевшей, и задержали его. За совершенное ему грозит до двух лет ограничение свободы", – говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 41-летний уроженец Черкасской области. Его задержали по месту жительства.
"Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", – заявил начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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