Преследователь Златы Огневич ранее светился на ТВ: публично хвастался, что хотел ее убить

Преследователь украинской певицы Златы Огневич ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Вадим Лебедь даже согласился на разговор с журналисткой 1+1 и признался ей, что действительно угрожал известной артистке убийством.

Киевлянина еще в 2020 году разыскала программа "Украинские сенсации" (1+1). Уже тогда "звездный сталкер" преследовал Огневич, знал даты ее выступлений, марку и номер авто и даже домашний адрес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда Лебедь явился на разговор с журналисткой в кафе, она его спросила: "Вы ей [Огневич] угрожали когда-то?". "Говорил, да... Говорил, что я ее убью", – признался мужчина и засмеялся.

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Сам он не пояснил, как именно узнал, где живет исполнительница. "А что там знать? Что это, проблема, найти человека?" – заявил он.

Авторы программы предположили: преследователь мог просто узнать дату ближайшего концерта певицы из открытых источников, а потом проследить, в какую машину звезда садилась после выступления. Далее он, скорее всего, поехал за авто и таким образом увидел, где находится дом Огневич.

Лебедь рассказал: однажды он схватил знаменитость за руку, когда та вышла из машины. Такое поведение киевлянин нападением не считал. По его мнению, "нападение – это когда есть синяки".

Добавим: Огневич поделилась фрагментом этого видео в своих Instagram-сторис. Она возмутилась, что мужчина еще несколько лет назад публично заявлял, что угрожал ей физической расправой, но никакой реакции не последовало. "И после этого он тоже оставался на свободе", – отметила артистка.

Предлагаем посмотреть комментарий "сталкера", который он дал еще в 2020 году:

Коротко о звезде:

Злата Огневич (при рождении – Инна Бордюг) – 36-летняя певица, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году. Заслуженная артистка АР Крым. Народный депутат Украины VIII созыва.

В 2021-м стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", но найти свою любовь на реалити не смогла. Избранник, Андрей Задворный, бросил знаменитость после окончания проекта.

Как писал OBOZREVATEL, 24 января Огневич заявила: уже три года ее преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Главная героиня "Холостячки-2" (СТБ) назвала его фамилию – Лебедь. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Сталкеру" вручили подозрение и задержали его. Теперь украинцу грозит до двух лет лишения свободы.