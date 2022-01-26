Преследователь Златы Огневич ранее светился на ТВ: публично хвастался, что хотел ее убить

Дарья Дурова
Люди
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Злату Огневич преследует мужчина

Преследователь украинской певицы Златы Огневич ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Вадим Лебедь даже согласился на разговор с журналисткой 1+1 и признался ей, что действительно угрожал известной артистке убийством.

Киевлянина еще в 2020 году разыскала программа "Украинские сенсации" (1+1). Уже тогда "звездный сталкер" преследовал Огневич, знал даты ее выступлений, марку и номер авто и даже домашний адрес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда Лебедь явился на разговор с журналисткой в кафе, она его спросила: "Вы ей [Огневич] угрожали когда-то?". "Говорил, да... Говорил, что я ее убью", – признался мужчина и засмеялся.

Видео дня
Преследователь Златы Огневич на интервью

Сам он не пояснил, как именно узнал, где живет исполнительница. "А что там знать? Что это, проблема, найти человека?" – заявил он.

Авторы программы предположили: преследователь мог просто узнать дату ближайшего концерта певицы из открытых источников, а потом проследить, в какую машину звезда садилась после выступления. Далее он, скорее всего, поехал за авто и таким образом увидел, где находится дом Огневич.

Лебедь рассказал: однажды он схватил знаменитость за руку, когда та вышла из машины. Такое поведение киевлянин нападением не считал. По его мнению, "нападение – это когда есть синяки".

Вадим Лебедь
Певица Злата Огневич

Добавим: Огневич поделилась фрагментом этого видео в своих Instagram-сторис. Она возмутилась, что мужчина еще несколько лет назад публично заявлял, что угрожал ей физической расправой, но никакой реакции не последовало. "И после этого он тоже оставался на свободе", – отметила артистка.

Огневич напомнила о давнем интервью Вадима Лебедя

Предлагаем посмотреть комментарий "сталкера", который он дал еще в 2020 году:

Коротко о звезде:

  • Злата Огневич (при рождении – Инна Бордюг) – 36-летняя певица, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году. Заслуженная артистка АР Крым. Народный депутат Украины VIII созыва.

  • В 2021-м стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", но найти свою любовь на реалити не смогла. Избранник, Андрей Задворный, бросил знаменитость после окончания проекта.

Украинская артистка Злата Огневич.

Как писал OBOZREVATEL, 24 января Огневич заявила: уже три года ее преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Главная героиня "Холостячки-2" (СТБ) назвала его фамилию – Лебедь. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Сталкеру" вручили подозрение и задержали его. Теперь украинцу грозит до двух лет лишения свободы.

Обращение коллектива OBOZREVATEL
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