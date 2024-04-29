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"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Карина Вишнякова
Люди
3 минуты
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'Женщина сиСькадовска'. Великий поставил точку в скандале 'Квартала 95' и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Юморист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий прокомментировал скандал с новогодним выпуском и сценой, которая возмутила украинцев, о переселенцах из оккупированного россиянами Скадовска. По сюжету актриса Ирина Гатун сыграла украинку из Херсона, которая была вынуждена переехать на Запад страны из-за войны.

Она встречает местного жителя, с которым общается на ломаном, неграмотном украинском языке. В интервью Анатолию Анатоличу Великий в очередной раз подчеркнул, что авторы номера не хотели никого обидеть.

Актер отметил, что от идеи до постановки сценарий проходит через многих людей: сначала авторская группа генерирует задумку, впоследствии все авторы собираются, чтобы довести дело до конца. Сам номер до появления в "Новогоднем квартале" был показан на концертах перед зрителями и, по словам Великого, никто из присутствующих не критиковал актеров и идею.

"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком
"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

"Все очень смеялись над этим номером. Потому что очень много людей узнавало себя, как они тоже переходили на украинский, или как у них там не удавалось правильно говорить, – добавляет актер. – Но после этого мы поехали в гастрольный тур, мы выступали и на Западе, и на Востоке страны с этим номером. И никто к нам не подошел, не сказал, ребята, вы оскорбляете людей с оккупированных территорий".

"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Юморист отмечает, что главной идеей выступления было показать, что не следует стесняться ошибок при переходе на соловьиную. Он вспомнил, как сам был в подобной ситуации и объяснил, что идеи прежде всего берутся из реальной жизни: "Когда-то мы шутили об Азарове, который в какой-то момент стал Азиров, и все просто смеялись, и никто это не называл издевательства над украинским языком, никто не говорил ничего подобного".

"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Великий говорит, что скандал возник именно после выхода новогоднего выпуска в эфир: "В этот момент ты можешь понять. Да, это неудачная шутка. Ее не должно было быть. Я это признал. И я сделал определенные выводы, что так делать больше нельзя . Все что касается наших людей, я имею в виду, которые страдают от войны, которые находятся там в оккупации, мы не можем шутить об этом".

"Женщина сиСькадовска". Великий поставил точку в скандале "Квартала 95" и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Напомним, в результате скандала с выпуском о "женщине сиСькадовска" авторы "Квартала 95" удалили сцену из записи на YouTube. Кроме того, украинцы раскритиковали актрису Ирину Гатун, сыгравшую главную роль. Как оказалось, она ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015 году. Юмористку даже внесли в список "Миротворец".

Страница Гатун на Миротворце

Мэр оккупированного Скадовска был возмущен репрезентацией местных жителей в таком свете. На фоне скандала украинский историк Юрий Юзич обнародовал интересные факты из жизни основателя города Сергея Скадовского: дочерей убили большевики, а внук причастен к становлению "свободной Европы".

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