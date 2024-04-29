'Женщина сиСькадовска'. Великий поставил точку в скандале 'Квартала 95' и вспомнил Азарова: все смеялись, никто не называл это издевательством над украинским языком

Юморист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий прокомментировал скандал с новогодним выпуском и сценой, которая возмутила украинцев, о переселенцах из оккупированного россиянами Скадовска. По сюжету актриса Ирина Гатун сыграла украинку из Херсона, которая была вынуждена переехать на Запад страны из-за войны.

Она встречает местного жителя, с которым общается на ломаном, неграмотном украинском языке. В интервью Анатолию Анатоличу Великий в очередной раз подчеркнул, что авторы номера не хотели никого обидеть.

Актер отметил, что от идеи до постановки сценарий проходит через многих людей: сначала авторская группа генерирует задумку, впоследствии все авторы собираются, чтобы довести дело до конца. Сам номер до появления в "Новогоднем квартале" был показан на концертах перед зрителями и, по словам Великого, никто из присутствующих не критиковал актеров и идею.

"Все очень смеялись над этим номером. Потому что очень много людей узнавало себя, как они тоже переходили на украинский, или как у них там не удавалось правильно говорить, – добавляет актер. – Но после этого мы поехали в гастрольный тур, мы выступали и на Западе, и на Востоке страны с этим номером. И никто к нам не подошел, не сказал, ребята, вы оскорбляете людей с оккупированных территорий".

Юморист отмечает, что главной идеей выступления было показать, что не следует стесняться ошибок при переходе на соловьиную. Он вспомнил, как сам был в подобной ситуации и объяснил, что идеи прежде всего берутся из реальной жизни: "Когда-то мы шутили об Азарове, который в какой-то момент стал Азиров, и все просто смеялись, и никто это не называл издевательства над украинским языком, никто не говорил ничего подобного".

Великий говорит, что скандал возник именно после выхода новогоднего выпуска в эфир: "В этот момент ты можешь понять. Да, это неудачная шутка. Ее не должно было быть. Я это признал. И я сделал определенные выводы, что так делать больше нельзя . Все что касается наших людей, я имею в виду, которые страдают от войны, которые находятся там в оккупации, мы не можем шутить об этом".

Напомним, в результате скандала с выпуском о "женщине сиСькадовска" авторы "Квартала 95" удалили сцену из записи на YouTube. Кроме того, украинцы раскритиковали актрису Ирину Гатун, сыгравшую главную роль. Как оказалось, она ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015 году. Юмористку даже внесли в список "Миротворец".

Мэр оккупированного Скадовска был возмущен репрезентацией местных жителей в таком свете. На фоне скандала украинский историк Юрий Юзич обнародовал интересные факты из жизни основателя города Сергея Скадовского: дочерей убили большевики, а внук причастен к становлению "свободной Европы".

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