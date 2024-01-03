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Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне

Катерина Малай
Люди
2 минуты
12,4 т.
Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе 'сиськадовска' Ирине Гатуне

Уроженка Киева, юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль "девушки из Скадовска" в скандальном номере "Квартала 95", ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015-м. Доказательства этого она хранит на собственной странице Facebook среди многих сотен других фото.

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На фотографии обратила внимание журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. По словам автора канала "Без цензуры", Гатун заблокировала ее после обнародования фактов из ее биографии.

"Ирина Гатун – звезда "Квартала 95" – любит 9 Мая и пилотки. А еще в 2018-2019 году хорошо проводила время в оккупированном Крыму: в Феодосии, Коктебеле и Ялте. Может ли убежденная любительница скреп и пушкинской культуры шутить над женщинами, которые пострадали от оккупации? Очевидно – нет", – написала журналистка.

Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне
Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне

Если очень долго пролистывать фото на странице юмористки, можно найти доказательства слов журналистки. Например, фотографии на фоне крымских пейзажей или кадры "Алых парусов" в Музее Александра Грина, что находится на ныне оккупированном полуострове.

Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне

Если опуститься очень далеко вниз и пролистывать фото из других городов Украины, и, опять же, из Крыма, где Гатун, по словам Данилюк-Ярмолаевой, была еще в 2018 и 2015 годах, можно заметить киевлянку в советской форме с пилоткой и характерной звездой на ней.

Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне

Кстати, Ирина Гатун – ценительница русской культуры. Например, на ее странице можно найти фото памятника российскому писателю Антону Чехову, а на сайте театра "Черный квадрат" размещена информация о любимых культурных деятелях украинки.

Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе "сиськадовска" Ирине Гатуне

Фавориты актрисы среди коллег – россияне Олег Янковский и Фаина Раневская, а любимый фильм "Тот самый Мюнхаузен" производства "Мосфильм".

Ранее OBOZ.UA писал, что скандал вокруг актрисы разгорелся из-за номера, где она воплотила "девушку из Скадовска", которая плохо разговаривает по-украински и не понимает простых слов. На возмущение украинцев уже отреагировал другой участник сценки Юрий Великий.

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