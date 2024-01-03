Ездила в аннексированный Крым и носила пилотку: всплыли скандальные подробности об актрисе 'сиськадовска' Ирине Гатуне

Уроженка Киева, юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль "девушки из Скадовска" в скандальном номере "Квартала 95", ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015-м. Доказательства этого она хранит на собственной странице Facebook среди многих сотен других фото.

Видео дня

На фотографии обратила внимание журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. По словам автора канала "Без цензуры", Гатун заблокировала ее после обнародования фактов из ее биографии.

"Ирина Гатун – звезда "Квартала 95" – любит 9 Мая и пилотки. А еще в 2018-2019 году хорошо проводила время в оккупированном Крыму: в Феодосии, Коктебеле и Ялте. Может ли убежденная любительница скреп и пушкинской культуры шутить над женщинами, которые пострадали от оккупации? Очевидно – нет", – написала журналистка.

Если очень долго пролистывать фото на странице юмористки, можно найти доказательства слов журналистки. Например, фотографии на фоне крымских пейзажей или кадры "Алых парусов" в Музее Александра Грина, что находится на ныне оккупированном полуострове.

Если опуститься очень далеко вниз и пролистывать фото из других городов Украины, и, опять же, из Крыма, где Гатун, по словам Данилюк-Ярмолаевой, была еще в 2018 и 2015 годах, можно заметить киевлянку в советской форме с пилоткой и характерной звездой на ней.

Кстати, Ирина Гатун – ценительница русской культуры. Например, на ее странице можно найти фото памятника российскому писателю Антону Чехову, а на сайте театра "Черный квадрат" размещена информация о любимых культурных деятелях украинки.

Фавориты актрисы среди коллег – россияне Олег Янковский и Фаина Раневская, а любимый фильм "Тот самый Мюнхаузен" производства "Мосфильм".

Ранее OBOZ.UA писал, что скандал вокруг актрисы разгорелся из-за номера, где она воплотила "девушку из Скадовска", которая плохо разговаривает по-украински и не понимает простых слов. На возмущение украинцев уже отреагировал другой участник сценки Юрий Великий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!