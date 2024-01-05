Дочерей убили большевики, а внук причастен к становлению 'свободной Европы'. Историк рассказал интересные факты об основателе Скадовска

В сети до сих пор не утихает скандал вокруг позорного номера студии "Квартал 95" о переселенке "сіськадовська", которая не может произнести на украинском языке даже элементарных слов. На этом фоне украинский историк Юрий Юзич обнародовал интересные факты из жизни основателя ныне оккупированного Россией Скадовска – Сергея Скадовского.

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Сам Сергей Балтазарович, кроме того, что он основатель города Скадовск, является украинским помещиком польского происхождения, общественным деятелем и благотворителем. Родился он в Херсоне в 1863 году. О его наследниках, большинство из которых погибли от рук россиян, Юрий Юзич рассказал на личной странице Facebook.

У Сергея Скадовского было восемь детей – четыре дочери и четыре сына. Мария, Елизавета, Ольга и Нина не пережила приход к власти в Украине московских большевиков.

"Убегая от новых "освободителей" девушки убиты в январе 1920 года. Двое из них еще были несовершеннолетними. Об этой трагедии 20 апреля того же года написали в The New York Times", – рассказал историк.

Что касается сыновей основателя Скадовска – Александра, Льва, Сергея и Юрия – то и они столкнулись с жестокой большевистской оккупацией. Впрочем, двум из них, к счастью, удалось ее пережить.

У Сергея Скадовского, одного из выживших сыновей помещика, в 1921 году родился сын Борис. Он первым принялся исследовать таврическую ветвь своего шляхетского рода, считая, что она была именно украинская, ведь основатель этой ветви женился на украинке Марии Квашенко.

Дальнейший путь Бориса Скадовского поражает еще больше. Историк рассказал: "Этот же внук Скадовского – Борис, родившийся в Швейцарии, стал одним из создателей того, что мы теперь знаем как Европейский Союз. Он был основателем и первым президентом (1967-1972) Европейского объединения производителей механизации офисов и информационной техники (EUROBIT), а также представителем Европейского объединения при Европейской комиссии в Брюсселе. Позже был почетным Президентом EUROBIT. Как мы еще мало знаем о сыновьях и дочерях украинской земли, которые создавали и создают свободную Европу".

В комментариях под постом интернет-пользователи благодарят его автора, отмечая, как важно познавать украинскую историю и гордиться ею, а не унижать. Вспоминали, конечно, и "Квартал 95" с их нелепыми шутками, рекомендуя комикам почитать историю.

Напомним, пресс-служба "1+1" извинилась за скандальный номер "кварталовцев" о Скадовске и заявила, что полный выпуск программы перемонтируют, вырезав громкий эпизод. Студия "Квартал 95" также извинилась, подчеркнула, что уважает всех переселенцев и не хотела оскорбить жителей временно оккупированного города.

Тем временем актеры номера – Ирина Гатун и Юрий Великий – попали в базу "Миротворец". Великий числится на сайте из-за "участия в гуманитарной агрессии против Украины и публичного надругательства над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях". А Гатун также обвиняется за "участие в попытках легализации оккупации АР Крым россией (страна-агрессор и террорист)". Дело в том, что актриса в 2018-2019 годах отдыхала на аннексированном полуострове.

Как писал OBOZ.UA, Гатун после скандала записала видео с извинениями. В то же время она сказала, что среди украинцев, возмущенных этим номером, есть и те, кто подыгрывает Путину.

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