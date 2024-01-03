Телеканал '1+1' извинился за переселенку из Скадовска: скандальный номер 'Квартала 95' вырежут

Один из номеров "Новогоднего Вечернего квартала", который транслировали 31 декабря, настолько возмутил общество, что телеканалу "1+1" пришлось извиняться. В нем высмеяли украинский язык переселенки из Скадовска, хотя "Квартал 95" уверял, что намеревался показать, что говорить с грубыми ошибками, но на украинском – нормально.

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Пресс-служба "1+1" заявила "Детектору Медіа", что "полный выпуск "Новогоднего квартала" перемонтируют и обнародуют на платформах канала без этого номера". Впрочем, сцену так и не удалили и она до сих пор доступна на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online" как отдельное видео и в полной записи концерта.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай", – заявила пресс-служба "1+1".

Студия "Квартала 95" также прокомментировала свой номер. Они заявили, что уважают всех переселенцев и не хотели обидеть жителей временно оккупированного Скадовска. В свое оправдание они заявили, что имели желание "показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно – продолжать говорить на языке врага".

"В выпусках Вечернего квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить по-украински, даже если ты до этого на нем не разговаривал. Некоторые люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх – посмеяться над ним", – говорилось в заявлении 1+1 media.

В частности, на "шутливый" номер отреагировал мэр Скадовска Александр Яковлев. Он осудил безнравственность сцены и заявил, что "Скадовск говорит по-украински", даже несмотря на то, что раньше использовал русский в быту. Он начал флешмоб, продекламировав стихотворение Григория Чубая "В двадцятий вік не просто жити" и предложил местным присоединиться.

Как сообщал OBOZ.UA, номер о Скадовске также возмутил тренера вратарей сборной Украины по футболу Рустама Худжамова. Он очень эмоционально выразился и назвал актеров "кучкой дебилов".

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