Актриса "сиськадовска" Ирина Гатун попала в "Миротворец" за участие в "актах гуманитарной агрессии" против Украины

Украинская актриса и юмористка Ирина Гатун появилась в базе волонтерского сайта "Миротворец". Это произошло после скандала, вызванного номером "Вечернего Квартала", в котором артистка исполнила роль переселенки из временно оккупированного Скадовска Херсонской области.

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Страница с данными и фотографиями Гатун появилась на "Миротворце" 3 января. Волонтеры заявили, что актриса театра "Чорний квадрат" и резидент "Квартала 95" принимала участие в "гуманитарной агрессии против Украины".

"Участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией (страна-агрессор и террорист). Публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях", – сказано на сайте.

Администраторы сайта указали на то, что юмористка ездила на временно оккупированный Крымский полуостров после 2014 года. Фотографиями из Крыма артистка делилась в социальных сетях.

Кроме того, волонтеры обратили внимание на снимок Гатун, сделанный в 2015-м: актриса позировала в советской форме.

Напомним: скандальный юмористический номер вышел в выпуске "Квартала", который транслировался на Новый год.

В нем главная героиня – "переселенка из Скадовска" – очень плохо разговаривала на украинском языке. Многие зрители сочли, что это высмеивание переселенцев и русскоязычных, которые пытаются перейти на государственный язык.

На скандал отреагировал и мэр Скадовска Александр Яковлев – он заявил, что "Скадовск говорит по-украински".

Пресс-служба "1+1" извинилась и заявила, что полный выпуск программы перемонтируют, вырезав нашумевший эпизод. Студия "Квартал 95" также извинилась, подчеркнула, что уважает всех переселенцев и не хотела обидеть жителей временно оккупированного города.

В сети выяснили, что "девушка из Скадовска" Гатун (судя по ее фотографиям) ездила в Крым в 2018-2019 годах и носила советскую форму в 2015-м.

Второй актер номера о Скадовске, юморист Юрий Великий попросил прощение. Он сказал, что "кварталовцы" хотели побуждать украинцев разговаривать на родном языке, а не бояться совершать ошибки.

Как писал OBOZ.UA, Гатун после скандала записала видео с извинениями. В то же время она сказала, что среди украинцев, которых возмутил этот номер, есть и те, кто подыгрывает Путину.

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