'Скадовск говорит по-украински': Великий из 'Квартала 95' попросил прощения за скандальный номер и объяснил, что они имели в виду

В новогоднем выпуске шоу "Квартал 95" юмористы показали номер, который посвятили "девушке из Скадовска", что ныне оккупирован россиянами, и "жителю Закарпатья". Смешить зрителей должны были ошибки русскоязычной украинки, которая стремится научиться грамотно разговаривать на государственном языке, но пока ей это не удается.

Видео дня

Номер вызвал большой резонанс в сети. Участников "Квартала" обвинили в том, что они насмехаются над русскоязычными жителями Украины, путающими слова. На скандал в Instagram отреагировал участник шоу, юморист Юрий Великий.

"Многих возмутил написанный авторами каламбур, возникающий при произношении фразы "Я из Скадовска". Если бы смешной каламбур вышел из названия любого другого украинского города, в котором люди больше разговаривали по-русски, было бы название этого города. Возможно, действительно, в этой ситуации некстати было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под враждебной оккупацией", – прокомментировал артист шутку "я си Ськадовська".

Юморист подчеркнул, что "кварталовцы" хотели, наоборот, побуждать украинцев разговаривать на родном языке, а не бояться совершать ошибки. Впрочем, зрителям показалось, что намерения были противоположными, ведь именно над путаницей в словах смеялись зрители в зале.

"Мы точно не хотели оскорбить кого-либо из украинцев, особенно тех наших людей, которые находятся сейчас под оккупацией. И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Но нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более, что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах. Скадовск – это Украина. Скадовск говорит по-украински", – закончил Юрий Великий.

Добавим, что картинка "Скадовск говорит по-украински" была выбрана юмористом не просто так. Флешмоб под таким названием запустил мэр города Александр Яковлев в ответ на шутки о "сиськах из Скадовска".

Городской голова подчеркнул, что жители ныне оккупированного города, хоть и разговаривали на русском раньше, владеют родным языком на достойном уровне и хорошо его понимают. Он предложил скадовцам зачитать украинскую поэзию и сделал это первым, продекламировав стихотворение Григория Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Как писал OBOZ.UA, недавно в скандал попала "Дизель Студия", создав номер об украинцах на временно оккупированных территориях. Однако вместо извинений шеф-редактор "Дизель шоу" Алексей Бланар заявил, что сам едва не погиб от рук оккупантов и готов "очень конкретно пообщаться на понятном языке" с теми, кому шутки студии не понравились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!