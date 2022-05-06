Жена Шария в платке, как у Марченко, показала средний палец хейтерам и отреагировала на мемы о блогере

Жена пророссийского блогера Анатолия Шария отреагировала на мемы о его задержании в Испании накануне. Ольга Шарий записала ролик, где показала хейтерам средний палец, а начала его с пародии на обращение жены задержанного нардепа Оксаны Марченко к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Таким образом, она попыталась потролить тех, кто якобы ожидал от нее аналогичных просьб. Видео появилось на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Блогерша предстала перед аудиторией своего канала в розовом платке на голове, отсылая подписчиков к обращению Оксаны Марченко к главе Турции, однако от себя добавила еще приветствие к королю Испании, где сейчас находится Шарий.

Видео дня

"У меня к вам обращение по поводу моего мужа. Но подождите. Сначала у меня есть презент для тех, кто сегодня очень радовался. Я приготовила для них подарок", – сказала она, сняв головной убор.

Уже на следующем кадре Ольга Шарий показала подписчикам средний палец. По ее словам, жест адресовался украинцам, "устроившим истерику радостей".

Жена пророссийского блогера раскрыла, что после новостей о задержании мужа следила за распространением мемов и созданием шутливых роликов.

"Некоторые прямо стали моими фаворитками. Не знаю, что это за девушки. Говорят, какие-то звезды, какого-то "Квартала". Я таких даже не знаю, но на самом деле мне понравилось. Смешно. Заценила", – намекнула она на пародию Татьяны Песик.

Отдельных слов от Ольги Алексеевной "удостоились" советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и нардеп Алексей Гончаренко, которые якобы также обсуждали платок, в котором блогерша обратится к мировым лидерам.

В конце одиозный автор ролика раскритиковала журналистов и ведущих, чьи комментарии о задержании Шария ей не понравились, и посоветовала украинцам прекратить "смехотворный цирк" и "заняться страной".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Испании был задержан Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. Однако уже через несколько часов его отпустили под подписку о невыезде.