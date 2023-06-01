'Запустил ситуацию, говорят, что-то серьезное': жена Павлика рассказала о его проблеме со здоровьем

Концертный директор и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о его проблемах со здоровьем. Как выяснилось, у исполнителя давно болит рука, но он игнорировал проблему и "запустил" ситуацию.

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Теперь артиста ждет осмотр у врачей. Об этом Екатерина Репяхова рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, Виктор Павлик давно страдает из-за боли в руке, но лечиться он до сих пор не хотел.

"У В.П. проблемы с рукой. Завтра на МРТ. Запустил ситуацию. Рука давно болит. Дотянул уже до пика. Что-то серьезное, говорят. Надо лечить", – поделилась супруга певца.

Екатерина Репяхова рассказала также, что артисту уже сделали рентген, однако пока причину болей установить не удалось. Его ждет лечение, поскольку игнорирование недуга может обернуться тем, что исполнитель не сможет поднимать руку.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Она похвасталась видео, как с мужем едет по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Павлик вскоре прокомментировал скандальный инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова о "подарке" были лишь неудачной шуткой.

Как известно, киевские правоохранители уже изъяли у Павлика спецпропуск. Полицейские также напомнили музыканту и его жене, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.

Впрочем, Репяхова утверждает, что спецпропуск не изъяли навсегда, а только забрали на время для проверки. Также она добавила, что этот документ не был подарком от певца, хотя именно такая формулировка прозвучала на видео.

Репяхова и раньше оправдывалась за видео, на котором муж катает ее закрытым для обычного транспорта Южным мостом в Киеве. Более того, она нашла в громком скандале положительные стороны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после скандала в Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика. Подробнее об этом читайте в материале.

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