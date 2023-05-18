'Ні обіцянок, ні пробачень': в Германии отменили концерт Виктора Павлика после громкого скандала со спецпропуском

Карьера известного украинского певца Виктора Павлика серьезно пострадала из-за громкого скандала со спецпропуском, дающим право на передвижение по Киеву во время комендантского часа. После того как супруга и концертный директор артиста Екатерина Репяхова похвасталась видео, на котором муж катает ее по закрытому для обычного транспорта стратегическому объекту – Южному мосту, на пару обрушился шквал хейта. Но этим все не закончилось. Так, в Германии отменили благотворительный концерт Павлика.

Видео дня

Мероприятие было запланировано на 4 июня в Берлине. О его отмене сообщила организатор концерта Диана Янушкевич на своей странице в Facebook.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте, мы сообщим позже", – информировала Янушкевич интернет-пользователей.

На выступлении должны были собирать деньги для ВСУ. В частности, часть заработанной суммы планировали передать на покупку дронов для украинских защитников.

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта. Об этом Репяхова сообщила в Instagram, после чего закрыла профиль, поскольку на нее обрушился хейт.

Павлик вскоре прокомментировал инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова про "подарок" были всего лишь неудачной шуткой.

Стоит отметить, что полиция уже изъяла у Павлика спецпропуск. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Кроме того, правоохранители напомнили музыканту и его жене о том, что во время военного положения "действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая супруга киевского наркодилера Юрия Чернецкого певица Инна Воронова в перерыве между хайпом на разводе решила опубликовать в соцсети видео с работой украинских защитников неба ночью 16 мая. Украинка не поленилась также подписать геолокацию, чтобы упростить работу российским оккупантам и выдать местонахождение ПВО.

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