'Мы не куркули': жена Павлика нашла позитив в скандале со спецпропуском и оправдалась

Жена и концертный директор Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – оправдалась за видео, на котором муж катает ее по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Получив в свой адрес тысячи хейтерских комментариев, молодая мама заявила, что видит в этом позитив.

Видео дня

В частности, возможность учиться на ошибках. Ролик блогерша записала в авто, поблагодарив заодно своих "друзей" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отличном настроении жена Виктора Павлика предстала перед подписчиками, чтобы поделиться с ними своими размышлениями. К примеру, о сделанных выводах. Пока украинцы возмущались из-за неприемлемого поведения звезд, Репяхова высчитывала, "кто ее друзья, а кто не совсем".

"Я благодарна жизни за эту ситуацию, потому что она помогла мне многое понять. Показала, кто мои друзья, а кто не совсем. Кризис – это развитие, если смотреть правде в глаза и работать над этим. Это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя, что я и делаю. Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше", – сказала избранница Павлика.

Она также попыталась оправдаться перед украинцами, которые предположили, что у семьи есть возможность незаконно приобрести спецпропуск.

"Могу сказать только одно. Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули. Мы обычная украинская семья, живем на съемной квартире, у нас кредитные машины, и дарить пропуски – точно не о нас", – заявила Репяхова.

Она также похвасталась, что за комментарием к супругам обратились журналисты, но блогерша решила не напрягать себя разговором с ними, ведь все равно "останется для всех плохой".

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Павлик вскоре прокомментировал инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова о "подарке" были лишь неудачной шуткой.

Стоит отметить, что полиция уже изъяла у Павлика спецпропуск. Кроме того, правоохранители напомнили музыканту и его жене о том, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.

Как писал OBOZREVATEL, после скандала в Германии отменили концерт Виктора Павлика. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!