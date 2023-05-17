'Невозможно всем объяснить': Виктор Павлик прокомментировал громкий скандал вокруг подаренного супруге спецпропуска

Известный украинский певец Виктор Павлик и его супруга, а по совместительству и концертный директор Екатерина Репяхова попали в громкий скандал из-за спецпропуска, предоставляющего право на передвижение по Киеву во время комендантского часа. Так, 29-летняя девушка похвасталась на видео подаренным документом, пока артист катал ее по Южному мосту, который открыт исключительно для спецтранспорта и является стратегическим объектом. Павлик прокомментировал инцидент, заверив, что не дарил любимой пропуск.

Видео дня

Украинцев возмутило такое поведение знаменитостей, которые почитали уместным в период полномасштабной войны кичится подобными вещами. Комментарий с оправданиями от музыканта появился в Facebook.

Павлик заверил, что он с Репяховой жалеет о сделанном.

"Уже многим написал, но всем объяснить невозможно. Очень жалеем, что так вышло. Очень! В действительности это просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно с благотворительных выступлений в поддержку Вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантский час. Ну а понятно, что все вышло, как людям этого хочется. Это мой документ, а не жены, а под подарком она имела в виду саму поездку через мост, а не документ. Короче, неудачно пошутила. Но это же невозможно всем объяснить", – прокомментировал исполнитель.

Стоит отметить, что полиция уже изъяла у Павлика спецпропуск. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Кроме того, правоохранители напомнили музыканту и его жене о том, что во время военного положения "действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения".

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта. Об этом Репяхова сообщила в Instagram, после чего закрыла профиль, поскольку на нее обрушился хейт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая супруга киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, в перерыве между хайпом на разводе решила опубликовать в соцсети видео с работой украинских защитников неба ночью 16 мая. Украинка не поленилась также подписать геолокацию, чтобы упростить работу российским оккупантам и выдать местонахождение ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!