Полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск, которым он кичился на закрытом Южном мосту. Фото

Полиция Киева изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа. Артист, проезжая по Южному мосту, который открыт только для спецавто, хвастался документом, который якобы подарил своей жене.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Действия певца вызвали негативную реакцию украинцев.

"Во время монитора сети интернет и средств массовой информации правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец (Виктор Павлик. – Ред.) едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час. Во время отработки полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители напомнили Павлику и его жене о том, что во время военного положения "действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения".

Напомним, Екатерина Репьяхова, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Она опубликовала видео, на котором они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Артист заказал жене специальный пропуск, дающий разрешение на поездки в комендантский час. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта Екатерины Репейной.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая супруга киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, в перерыве между хайпом на разводе решила опубликовать в соцсети видео с работой украинских защитников неба ночью 16 мая. Украинка не поленилась также подписать геолокацию, чтобы упростить работу российским оккупантам и выдать местонахождение ПВО.

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