Жена Павлика выдала новое объяснение, почему у певца забрали спецпропуск, но снова столкнулась с непониманием.

В сети не утихает скандал с украинском певцом Виктором Павликом и его супругой, а по совместительству и концертным директором Екатериной Репяховой. После того, как женщина похвасталась тем, что любимый катает ее по стратегическому объекту, закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве, на пару обрушился шквал хейта. Однако выводов супруги делать не стали, а вместо этого начали оправдываться и искать виноватых.

Видео дня

Так, на этот раз Репяхова заверила, что она совсем не собиралась выхвалятся спецпропуском, благодаря которому и смогла попасть с мужем на мост. А виноваты люди, которые неправильно поняли ее слова, и СМИ, которые "все так подали". Такой комментарий прозвучал от Екатерины в ее Instagram.

Как известно, киевские правоохранители уже изъяли у Павлика спецпропуск. Полицейские также напомнили музыканту и его жене, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.

Впрочем, Репяхова утверждает, что спецпропуск не изъяли навсегда, а лишь забрали на время для проверки. Также она добавляет, что этот документ не был подарком от певца, хотя именно такая формулировка прозвучала на видео.

"В том и проблема, что все думают так, ведь СМИ так это подали. А вы послушайте видео и что я в нем говорю, там речи о подарке в виде пропуска не шло. Этот пропуск мужа, который он имеет очень давно. И ее забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не полномочны сразу выявить как, кем, зачем был выдан пропуск и вообще ли он настоящий", – прокомментировала Репяхова.

Однако подписчики не особо верят словам Екатерины. Так, некоторые из них пишут: "Ваш муж в конце видео сказал "Этот пропуск тебе подарок…", "Я с того видео не поняла, что это шутка. По-моему, это было хвастовство подарком, очень неуместно".

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Павлик вскоре прокомментировал инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова о "подарке" были лишь неудачной шуткой.

После скандала в Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика. Подробнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Репяхова уже оправдывалась за видео, на котором муж катает ее по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Более того, она нашла в громком скандале позитивные стороны.

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