Виктор Павлик подарил жене спецпропуск для езды в комендантский час: в сети волна хейта

Екатерина Репьяхова, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Она опубликовала видео, на котором они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Видео дня

Артист заказал супруге специальный пропуск, который дает разрешение на поездки в комендантский час. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта Екатерины Репяховой. Примечательно, что в настоящее время она закрыла свою страницу.

Артист Виктор Павлик и его жена запечатлели на видео, как они прокатывались по Южному мосту.

"Это тебе подарок – пропуск, зай", – заявил артист.

По известным сведениям, доступ к мосту разрешен только для специальных транспортных средств, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для водителей, имеющих специальное разрешение от Киевской городской военной администрации.

В ролике именно такой документ гордо показал сам Виктор, находясь за рулем автомобиля.

"Что это за фигня? Романтический подарок для женщины – это пропуск по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться по гражданскому? Тю, может лучше горячий пропуск для влюбленных на Донбасс? Здесь у нас столько Instagram-локаций есть", – пишут пользователи в ответ на опубликованное видео.

К тому же внимательные подписчики отметили, что Павлик нарушил правила безопасности: за то, что он был не пристегнут ремнем, ему угрожал бы штраф в 510 грн.

После некоторого времени Репьяхова решила удалить видео, а также превратила свой аккаунт в Instagram в приватный, ограничив доступ к публикациям для неподписанных пользователей. Также она выставила историю с "оправданием".

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер и супруга украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова на днях посетила свой родной город. Девушка вместе с мамой и сыном Михаилом отправилась в Днепр. Там она побывала на могиле своих близких и продемонстрировала шикарный дом, в котором должна была жить ее семья. Но, по словам блондинки, отец потерял этот особняк.

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