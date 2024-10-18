Z-певица Полина Гагарина собралась в Европу: россиянка требует аннулировать санкции, введенные за поддержку войны

Российская певица Полина Гагарина, публично выражающая свою приверженность оккупационному режиму Кремля, захотела посетить Европу. Однако для этого путинистке пришлось подать иск в суд ЕС, где она требует отмены санкций, введенных против нее за поддержку войны.

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Соответствующее заявление появилось на официальном сайте институции. Артистка, часто появляющаяся на пропагандистских мероприятиях, где зарабатывает кровавые рубли, настаивает на аннулировании решения Совета Европейского Союза.

Для подтверждения своей позиции, адвокаты Z-певицы ссылаются на четыре правовых аргумента. По мнению россиян, при внесении Гагариной в санкций список были нарушены: обязанность констатировать причину, обязанность представить доказательства, принцип пропорциональности и принцип свободы выражения мнений.

Напомним, путинистка попала под санкции ЕС 24 июня 2024 года. С тех пор Полина Гагарина может выступать только для "любимых россиян" и стран-партнеров – Северной Кореи и Ирана. Компанию пропагандистке составили певец Shaman, актеры Вячеслав Манучаров и Иван Охлобыстин.

Пропагандистка не зря активно хочет отменить внедренные решения Совета Европейского Союза, ведь из-за них ее музыкальные наработки были удалены с самых популярных платформ. В ночь на 27 июня артистка столкнулась с кибератакой и полным удалением аккаунта на Spotify. А позже канал путинистки исчез и из американского видеохостинга-гиганта YouTube.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лариса Долина размечталась о дуэте с легендарным артистом, который поддержал Украину.

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