Певица-путинистка, проведшая в Одессе детские годы и молодость, Лариса Долина призналась, что мечтает спеть дуэтом с американским легендарным музыкантом Стиви Вандером. Однако ее мечта вряд ли сбудется, ведь артист с начала полномасштабной войны РФ поддерживает украинцев, поэтому вряд ли будет связываться с предательницей.

О своих намерениях Долина рассказала росмедиа. Что интересно, она и сама не очень-то верит, что удастся записать песню со звездой хита 80-х I Just Called To Say I Love You.

"Я очень давно хочу спеть дуэтом со Стиви Вандером. Но боюсь, что это не получится. Во-первых, в Соединенные Штаты я не смогу улететь, а он сюда вряд ли приедет", – призналась путинистка.

Однако 68-летняя эстрадная певица "держит в голове и сердце свою мечту" и не теряет надежду.

Как мы уже отмечали, Стиви Вандер в марте 2022 года записывал речь под названием "Украина, ты и я... мир", в которой поддержал украинцев.

"Сможем ли мы выжить, если не выживет Украина? Это вопрос, который должен задать себе каждый из нас. Удивляет ли нас, что силы зла живы и агрессивны в современном мире? Я не удивляюсь, и вы не должны удивляться. Я пишу и пою об этом, потому что чувствую. Вы должны знать об этом, потому что вы можете видеть. Если вы не закрываете на это глаза и не хотите ничего с этим делать, вы можете это видеть. Это добро против зла, правильное против неправильного, тирания против свободы. Это не просто украинская война. Сегодня Украина находится в битве за душу мира", – сказал музыкант.

Санкции Европейского Союза для многих российских артистов перечеркнули возможность выходить на международный рынок и создавать песни в сотрудничестве с авторами известных хитов. На это пожаловалась Лариса Долина, но, по ее мнению, нужно мыслить оптимистично. Именно поэтому она нашла для себя способ развивать свою карьеру дальше, но в работе с российскими певцами и брендами.

Запроданка похвасталась росмедиа, что сейчас ее одевают только отечественные модные дома: "В последние годы мне помогают одеваться исключительно наши дизайнеры, которых сейчас появилось очень много. Это произошло, потому что санкции повсеместны. И это оказалось здорово, потому что у нас очень много талантливых дизайнеров и художников, которые теперь могут показать себя".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появилось видео, как Лариса Долина истерила на то, что украинцы взломали ее соцсети и от ее имени запостили несколько публикаций с поддержкой Украины. Случилось это после того, как путинистка опрометчиво продала свою квартиру на 236 квадратных метров в Москве за примерно 150 млн долларов.

