Shaman, Гагарина и Охлобыстин попали под санкции ЕС: 'Я русский' теперь будут петь в РФ, КНДР и Иране

Европейский Союз ввел санкции против самых ярких персон российского шоу-бизнеса, кричащих о поддержке войны и диктатора Владимира Путина. С 24 июня 2024 года им придется зарабатывать кровавые рубли в самой России и ее крупнейших странах-"партнерах" – Северной Корее и Иране, где творчество россиян вряд ли знают.

Видео дня

В список, опубликованный на официальном сайте Европейского Союза, попали Shaman, Полина Гагарина, Вячеслав Манучаров и Иван Охлобыстин. Все они, если не собственными показательными действиями проявляли приверженность оккупационному режиму, так словами. За это их давно внесли в базу "Миротворец".

Охлобыстин еще с начала полномасштабного вторжения РФ пытался привлечь внимание россиян к поддержке войны, устраивая пропагандистские концерты, а затем даже посетив временно оккупированные украинские территории.

Доходило до того, что скандальный актер-путинист, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказывал, что его старший сын Василий пошел на фронт убивать украинских воинов. Сам пропагандист уверял, что эту "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, поэтому он поддержал выбор отпрыска.

Полина Гагарина не отказывается от кровавых рублей. Она охотно выступает на пропагандистских концертах-митингах в честь аннексии украинских территорий и других праздников. В частности, артистка стала лучшей российской исполнительницей в 2024 году.

Известно, что Гагарина выражала свою поддержку российским оккупантам, хоть сейчас и держит язык за зубами. Она не раз выступала для "спасателей-миротворцев", разрушающих украинские города и убивающих детей, под лозунгами "Верим и ждем" и "Мы Za Мир".

Актер Вячеслав Манучаров внесен в базу "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы, то есть поездок в Крым. В частности, он поддерживает оккупацию украинской территории и очень любезно относится к Путину.

Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, также можно найти в "Миротворце". Он своим "творчеством" прославляет Путина и без конца кричит, как гордится тем, что россиянин. Российская пропаганда ему так "ударила в голову", что тот даже на псевдовыборы диктатора был доверенным лицом. Как и другие российские "звезды", он ездил на временно оккупированные территории с концертами и открыто поддерживал войну.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын предательницы Таисии Повалий оправдывал войну, заявив, что россияне "не на ровном месте пришли" убивать украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!