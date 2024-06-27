Со Spotify исчезли песни двух преданных Путину артистов: аккаунты известных российских рэперов взломали

В ночь на 27 июня некоторые русские артисты столкнулись с кибератакой и удалением своих аккаунтов на музыкальной платформе Spotify. Звезды-путинисты, зарабатывавшие на своем творчестве и платившие налоги Кремлю, теперь частично потеряли доход или против своей воли предоставили рекламные услуги сомнительным сервисам.

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Речь идет о подсанкционных певцах Полине Гагариной и Shaman, а также рэпперах Soda Luv, Yanix, Славе Марлоу и других. Об этом сообщили российские СМИ.

Только недавно Гагарина и Шаман были внесены в "черный список" ЕС и попали под санкции, а уже сегодня ночью их песни исчезли с одной из самых популярных мировых музыкальных платформ. Кто это сделал – хакеры, сервис или сами россияне – неизвестно.

Досталось и менее активным провластным артистам, продолжающим зарабатывать рубли и выступать в России. Их странички использовали для обогащения.

Главные фото, бросающиеся в глаза слушателям при поиске песен рэперов, были заменены неизвестными пользователями сети. Какое-то время там были изображены ссылки на посторонние каналы, где, по словам пропагандистов, продавали рекламу хакерских услуг.

Напомним, Полина Гагарина выступала на пропагандистских концертах-митингах в честь аннексии украинских территорий и других кремлевских "праздниках".

Имя Shaman можно найти в "Миротворце". Он своим "творчеством" прославляет Путина и поет, как гордится тем, что россиянин. Российская пропаганда ему так "ударила в голову", что тот даже на псевдовыборах диктатора был его доверенным лицом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Shaman возглавил рейтинг самых патриотических артистов эстрады РФ. В его репертуаре есть отвратительные треки "Я русский" и "Мы", где артист воплотил образ Гитлера.

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