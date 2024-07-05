YouTube жестко наказал Гагарину, Лепса, Газманова и других фанатов Кремля

Из американского видеохостинга-гиганта YouTube исчезли каналы преданных Кремлю артистов – певцов Полины Гагариной и Ярослава Дронова, известного как Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. Там россияне делились своими клипами и видео, которые часто имели пропагандистский подтекст.

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В соцсетях уже появилась реакция автора отвратительного трека "Я русский" на решение компании. О блокировании страниц артистов рассказали росСМИ.

Напомним, что недавно на музыкальной платформе Spotify удалили страницы Гагариной и Дронова. Тогда же были взломаны аккаунты нескольких российских рэперов.

Такое решение платформ связывают с тем, что вышеупомянутые звезды российской сцены попали в санкционный список ЕС. Они не раз демонстрировали свою поддержку войны и политической элиты РФ.

Дронов прокомментировал решение YouTube так же, как и удаление своих песен из Spotify.

"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я – русский", – написал прихвостень Кремля.

Напомним, Полина Гагарина выступала на пропагандистских концертах-митингах в честь аннексии украинских территорий.

Имя Shaman можно найти в "Миротворце". Он своим "творчеством" прославляет Путина и поет, как гордится тем, что россиянин. Российская пропаганда ему так "ударила в голову", что тот даже на псевдовыборах диктатора был его доверенным лицом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Shaman возглавил рейтинг самых патриотических артистов эстрады РФ. В его репертуаре есть отвратительные треки "Я русский" и "Мы", где артист воплотил образ Гитлера.

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