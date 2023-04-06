Суд избрал меру пресечения Остапу Ступке, устроившему ''пьяное'' ДТП

Сегодня, 6 апреля, в Шевченковском суде избрали меру пресечения народному артисту Украины Остапу Ступке, устроившему "пьяное" ДТП в Голосеевском районе 4 апреля. Актер проведет два месяца под ночным домашним арестом.

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Он совершил наезд на авто, в котором находился мужчина 1984 года рождения. Об этом сообщили журналисты "Общественного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подозреваемого освободили в зале суда и объявили о ночном домашнем аресте до 5 июня включительно. Он не должен покидать дом с 22:00 по 06:00", – говорится в сообщении.

Как стало известно накануне, Range Rover звезды протаранил Mitsubishi 38-летнего мужчины, который сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. В распоряжении журналистов появились фотографии с места аварии.

Следователи полиции Киева при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили знаменитости о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови Ступки составил 1,62 промилле при норме 0,3.

В суде актер попросил прощения за ДТП и заверил, что будет всячески помогать потерпевшему. По словам артиста, он ехал с благотворительного мероприятия, где собирал деньги для раненых военных.

"Я буду финансово помогать потерпевшему как на этапе лечения, так и в дальнейшем. Мне очень стыдно. Я не могу прийти в себя", – сказал Ступка.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые становились виновниками ДТП. Среди них – Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Мэттью Бродерик и многие другие.

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