Врачи наложили швы: участник "Танців з зірками" попал в больницу

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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Артур Логай

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай сообщил о травме. В частности, он попал в больницу с рассечением ноги.

Как рассказал актер в своем Instagram, врачам пришлось наложить несколько швов на травмированную ногу. Он также опубликовал снимок из больницы.

На фото видно, что нога Артура перебинтована. По словам актера, он травмировался ночью.

Врачам пришлось наложить несколько швов
Видео дня
По словам актера, он травмировался ночью

"Я у мамы танцовщик. Теперь вы знаете, где я был ночью", – говорится в подписи к снимку.

Известно, что ранее Артур Логай показывал видео его тренировки на съемочной площадке с партнершей Анной Карелиной.

На данный момент неизвестно, выступит ли пара в очередном эфире шоу "Танців з зірками".

Неизвестно, выступит ли пара в очередном эфире шоу "Танців з зірками"
Артур Логай и Анна Карелина

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