Врачи наложили швы: участник "Танців з зірками" попал в больницу
Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай сообщил о травме. В частности, он попал в больницу с рассечением ноги.
Как рассказал актер в своем Instagram, врачам пришлось наложить несколько швов на травмированную ногу. Он также опубликовал снимок из больницы.
На фото видно, что нога Артура перебинтована. По словам актера, он травмировался ночью.
"Я у мамы танцовщик. Теперь вы знаете, где я был ночью", – говорится в подписи к снимку.
Известно, что ранее Артур Логай показывал видео его тренировки на съемочной площадке с партнершей Анной Карелиной.
На данный момент неизвестно, выступит ли пара в очередном эфире шоу "Танців з зірками".
Читайте также в OBOZREVATEL:
Стало известно, кто покинул "Танці з зірками" после пятого эфира. Результаты и видео
MELOVIN выступил в эфире "Танців з зірками" без грима: он признался, что "обнажил" душу
Почему сериал "Моя улюблена Страшко" стоит посмотреть и что о нем известно
Как изменилась звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская ради роли
Звезды телесериала "Моя улюблена Страшко" прокомментировали слухи о романе