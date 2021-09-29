Актеры сериала 'Моя улюблена Страшко' ответили на слухи о романе. Видео

Сериал "Моя улюблена Страшко", который вышел на экраны в конце августа, уже сильно полюбился украинцам, поэтому в сети не утихают обсуждения о нем и его актерах. Среди последних дискуссий – роман между Ириной Поплавской и Александром Соколовым.

В сети предполагают, что между актерами есть чувства вне съемок сериала. Ирина и Александр наведались в студию "Сніданка з 1+1" и ответили на каверзный вопрос ведущих о возможных романтических отношениях вне съемочной площадки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущие поинтересовались у Ирины и Александра, готовы ли они были к слухам об их романе, на что они ответили твердое "да!".

Видео дня

Когда их спросили, продолжается ли сериал в реальной жизни Ирины и Александра, то пара немного растерялась и обменялась взглядами.

"Я могу лишь сказать, что счастье любит тишину", – сказала Ирина Поплавская.

Кроме того, актеры поделились своими переживаниями об окончании съемок сериала. По их словам, они не до конца еще осознали, что все прекратилось.

"Когда ты восемь месяцев проводишь на съемочной площадке, постоянно собран, готов к работе, а сейчас другой ритм и нужно время, чтобы привыкнуть", – сказал Александр Соколов.

Актриса отметила, что после сериала ее узнали на улице всего несколько раз.

Напомним:

Сериал "Моя улюблена Страшко" – история о девушке, которая работает ассистенткой директора известной косметической компании. Героиня похожа на "серую мышь" но принимает вызовы судьбы и доказывает, что внешность не главное.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что главной актрисе "Моя любимая Страшко" Ирине Поплавской пришлось поработать над внешностью ради роли. Продюсеры изменили в ней все: от цвета волос до брекетов на зубах.