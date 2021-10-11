"С голой душой": MELOVIN выступил в "Танці з зірками" без грима

Украинский певец MELOVIN в воскресенье, 10 октября, выступил без грима во время шестого эфира шоу "Танці з зірками". Он и его партнерша Лиза Русина исполнили на паркете чувственный танец, который артист посвятил своей маме.

Комментируя выступление без грима, артист отметил, что "обнажил" свою душу: "Буду с голой душой. Не обижайте эту душу, ведь она вам сегодня доверилась".

В студии присутствовала его мама. Женщина рассказала, что всегда поддерживала сына: и во время буллинга в школе, и после его каминг-аута. Сам MELOVIN показал тату, которое сделал в честь мамы – фразу "Я с тобой", написанную ее почерком.

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После выступления артист сказал: "Мама, я тебя так люблю, что такого слова не существует на планете".

Судьи оценили выступление пары в 31 бал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MELOVIN признался, что потерял девственность в 23 года. Артист откровенно рассказал о своем первом сексуальном опыте. По его словам, он хотел этого только с любимым человеком, поэтому ожидание затянулось.